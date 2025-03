Rio de Janeiro recebe Certificação Ouro da Bloomberg por excelência no uso de dados em políticas públicas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro – Fabio Motta / Prefeitura do Rio

A cidade do Rio de Janeiro foi reconhecida com a Certificação Ouro do programa What Works Cities, da Bloomberg Philanthropies e da organização Results for America. O prêmio internacional destaca cidades que se sobressaem no uso de dados e evidências para aprimorar políticas públicas. Neste ano, apenas nove cidades da América Latina receberam a certificação. No Brasil, Rio de Janeiro e Niterói foram as únicas cidades a receber o prêmio de nível Ouro.

O What Works Cities é uma iniciativa global da Bloomberg Philanthropies em parceria com a Results for America, que apoia cidades na utilização de dados para solucionar desafios urbanos e melhorar a vida dos cidadãos. A Certificação Ouro é concedida às cidades que atingem padrões elevados no uso de dados para embasar decisões e aprimorar serviços públicos.

– Quando os dados orientam os serviços da nossa cidade, não apenas entregamos resultados para a nossa comunidade, mas também reconstruímos a confiança dos residentes. A Certificação What Works Cities mostra que estamos tomando decisões inteligentes, baseadas em evidências, e tornando os moradores parceiros na melhoria da cidade – afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

A certificação reconhece iniciativas inovadoras da Prefeitura do Rio, como a gestão eficiente de dados pelo Instituto Pereira Passos (IPP) e pela Secretaria Municipal de Fazenda, o Data Rio e, em especial, o programa Territórios Sociais. Desenvolvido em parceria com a ONU-Habitat, o programa social identifica famílias em situação de vulnerabilidade e conecta essas populações a serviços essenciais, como matrícula escolar, assistência médica, acesso a benefícios sociais, suporte habitacional e qualificação profissional.

– O programa Territórios Sociais atende a todas as áreas do planejamento da cidade, identificando famílias vulneráveis e promovendo maior equidade no acesso a serviços e oportunidades – destacou Bianca Medina, coordenadora da iniciativa no IPP.

Em janeiro de 2025, quase 32 mil famílias identificadas pelo programa foram atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde e quase 26 mil receberam suporte da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Impacto do programa Territórios Sociais

266.393 pesquisas domiciliares realizadas para identificar famílias vulneráveis desconectadas dos serviços municipais

3.758 crianças e adolescentes de 4 a 14 anos fora da escola foram encaminhados para matrícula

9.744 famílias em extrema pobreza obtiveram acesso a moradia, saúde e benefícios socioassistenciais

Uso de dados para transformação social

Com cerca de 2 milhões de pessoas vivendo em favelas no Rio de Janeiro, muitas famílias continuam sem acesso adequado a serviços públicos essenciais. O primeiro desafio é justamente identificar essas populações. Para isso, a Prefeitura do Rio implementou o Territórios Sociais, que envia agentes de campo para entrevistas domiciliares e coleta de dados, garantindo que essas famílias recebam apoio adequado.

Com base nas informações levantadas, os beneficiários do Casa Carioca, programa de requalificação habitacional da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, são selecionados. Desde sua criação, em 2016, o programa demonstrou a eficiência de uma abordagem baseada em dados para apoiar os moradores mais vulneráveis da cidade.

O processo acontece em três fases

1 – Diagnóstico: entrevistas domiciliares identificam as necessidades de cada família, analisadas com base no Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) da ONU.

2 – Intervenção: com base nos dados coletados, famílias em situação de alto risco recebem serviços direcionados, como moradia, educação e atendimento de saúde.

3 – Monitoramento: acompanhamento das famílias para reavaliação das necessidades e ajuste das políticas públicas.

Originalmente focado em dez favelas, o Territórios Sociais foi expandido para toda a cidade em 2022, quando recebeu um Prêmio Mundial de Cidades Inteligentes. Atualmente, o programa continua a demonstrar como a tomada de decisões baseada em dados pode transformar a vida dos cidadãos mais vulneráveis.

Resultados alcançados (janeiro de 2025)

32 mil famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde

26 mil famílias assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social

8 mil famílias receberam melhorias habitacionais, muitas delas através do Casa Carioca

4 mil crianças recentemente matriculadas na escola

Com a Certificação Ouro da Bloomberg Philanthropies, o Rio de Janeiro se consolida como uma referência global na gestão baseada em evidências, provando que dados bem aplicados podem gerar impactos reais na vida da população.