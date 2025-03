SONORA – Dia Nacional do Mel: Santa Catarina é responsável por cerca de 6,5% da produção no Brasil

Sempre lembrado como uma opção de alimento saudável, o mel tem lugar certo na cesta de compras de brasileiros e estrangeiros, sendo um bom investimento para o produtor rural. A apicultura e a meliponicultura geram renda, com a comercialização do mel e outros produtos de abelhas, e prestam ainda um importante serviço ecológico, com a polinização das flores.

Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil produziu mais de 64 mil toneladas do produto em 2023. Destas, 4 mil e 200 toneladas foram produzidas pelos apicultores e meliponicultores de Santa Catarina. O produto catarinense se destaca não só pelo volume da produção, mas também pelo empenho de produtores em se diferenciar pela qualidade, com apoio do setor público.

A atuação da Cidasc, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, contribui para fortalecer essa cadeia produtiva. Uma das áreas de trabalho é a sanidade animal, preocupada com a sanidade das abelhas, e a outra a inspeção sanitária de produtos de origem animal, que visa garantir que o mel esteja adequado ao consumo humano.

Quanto à inspeção sanitária de produtos de origem animal, a Cidasc é responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE), mas concede também o Selo ARTE, criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para valorizar produtos artesanais.

Ao comprar mel, o consumidor deve procurar o selo de inspeção na embalagem, como explica a médica-veterinária da Cidasc, Coordenadora Estadual de Inspeção de Produtos das Abelhas e derivados, Monica Pohlod:

