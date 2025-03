SONORA – IMA promove nova etapa do Curso de Análise Ambiental de Áreas Críticas com uso de drones

Técnicos do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em parceria com a equipe da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil de Xanxerê, participam, nesta semana, de mais um módulo do Curso de Análise Ambiental de Áreas Críticas por Sistemas de Informação Geográfica com uso de Aeronaves Não Tripuladas.

Nesta etapa, o treinamento piloto além de treinar sobre pilotagem de drones, integra o uso do geoprocessamento em softwares especializados, como o QGIS, um dos softwares mais utilizados para Sistemas de Informação Geográfica (SIG), e especializado em análise espacial, manipulação de dados geográficos e criação de mapas. O QGIS oferece uma série de ferramentas para análise espacial, processamento de dados vetoriais e raster, além de possibilitar a visualização e interpretação de informações geográficas.

Desde 2017, o Instituto utiliza drones para auxiliar em atividades como inspeção de áreas para o licenciamento ambiental, geoprocessamento, monitoramento preventivo, fiscalização de crimes ambientais entre outros serviços que visam à proteção, conservação e gestão sustentável dos recursos naturais.

Para operar os equipamentos, os profissionais precisam de treinamento teórico e prático para garantir precisão e agilidade. O diretor de Controle, Passivos e Qualidade Ambiental do IMA, Diego Hemkemeier Silva, destaca que os treinamentos possuem o objetivo de aperfeiçoar os profissionais para garantir a excelência do serviço prestado aos catarinenses:

