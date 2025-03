Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga programação da Semana da Água 2025

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), divulgou a programação da Semana da Água 2025, que acontecerá de 17 a 21/3. Realizado anualmente, em celebração ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22/3, o evento tem como objetivo sensibilizar e informar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, especialmente no contexto de eventos climáticos extremos, que têm impactado diretamente o ciclo da água.

Com atividades que incluem palestras, workshops, cursos, e ações ao ar livre, o evento destacará a importância do consumo consciente de água e a preservação ambiental. A solenidade de abertura será realizada na segunda-feira (17/3), no auditório da Fundação João Pinheiro (FJP), em Belo Horizonte, e contará com a presença de autoridades do Estado e especialistas do setor.

Dentro da programação aberta ao público, também haverá eventos presenciais na Cidade Administrativa de Minas Gerais, na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e na Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Entre os destaques da programação, haverá o lançamento de novos projetos e publicações sobre gestão e uso sustentável da água, como o selo de 5 anos da Revista Mineira de Recursos Hídricos e o Sistema de Gestão de Bacias Hidrográficas.

O evento abordará também temas como a elaboração de planos municipais de saneamento, práticas sustentáveis de manejo de bacias hidrográficas e a importância de soluções baseadas na natureza para a conservação dos recursos hídricos.

Entre os dias 18 e 20/3, serão realizados diversos workshops e mini-cursos, incluindo o workshop “Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico” e o curso on-line sobre “Soluções baseadas na natureza”.

A programação completa está disponível neste link.