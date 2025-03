Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta sexta-feira (14) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Entre os dias 8 e 9 de novembro Bonito foi sede do 1º Encontro das Guardas Municipais de Mato Grosso do Sul, organizado pela Guarda de Bonito, que reuniu mais de 200 pessoas em uma programação que contou com palestras e debates sobre temas relevantes à categoria, como direito sindical, aposentadoria especial e a Lei […]