Confira onde o Procon Móvel de Sorocaba estará na próxima semana – Agência de Notícias

A unidade do Procon Móvel de Sorocaba estará em três pontos da cidade, na próxima semana, com atendimentos à população. Na segunda-feira (17), o serviço estará disponível no Terminal Vitória Régia, na Zona Norte, sendo que, na sexta-feira (21), o atendimento será na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, sempre das 9h às 13h. Já na quarta-feira (19), a unidade permanecerá no Paço Municipal, em virtude da realização da 32ª edição do programa “Quarta com o Prefeito”, no Teatro Municipal, das 9h às 17h.

O Procon Sorocaba, vinculado à Secretaria de Governo (Segov), da Prefeitura de Sorocaba, atua na proteção e na defesa dos direitos do consumidor, sendo importante veículo de valorização e respeito à cidadania. No Procon Móvel são feitos registros de solicitações e abertura de reclamações referentes ao direito do consumidor, além de feitas orientações e encaminhamentos.

O atendimento presencial também está disponível na sede do Procon Municipal, que fica na Avenida Antônio Carlos Comitre, altura do nº 331, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, assim como em todas as Casas do Cidadão, das 8h às 17h.

O consumidor que tiver dúvidas, identificar ou suspeitar de irregularidades ainda pode acionar o Procon Sorocaba, por meio do WhatsApp: (15) 99111-7448 e do site: https://procon.sorocaba.sp.gov.br/.