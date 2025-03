Governador reinaugura Teatro Álvaro de Carvalho, o TAC, depois de reforma completa

Reabertura conta com programação especial até o fim do mês – Foto: Leo Munhoz / SECOM

A cultura catarinense voltou a contar com o Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), no Centro de Florianópolis. O local foi entregue nesta sexta-feira, 14, pelo governador Jorginho Mello depois de uma reforma completa que recebeu R$ 5 milhões em investimentos. O primeiro espetáculo do novo espaço foi encenado pela Focus Cia. De Dança, que apresentou As Canções que você dançou pra mim, a um grupo restrito de convidados. A partir deste sábado, 15, o público poderá conferir a peça, mediante a retirada de ingressos gratuitos pelo site Disk Ingressos.

“Tenho muito prazer e alegria de estar aqui essa noite. Este Teatro é histórico, tem 150 anos. Fizemos a maior obra de recuperação dessa sua história centenária para ele continuar triunfando aqui nesse palco, desfilando talentos, revelações, cultura, aquilo que todos nós merecemos”, completou o governador Jorginho Mello. “Viva o TAC!”, exclamou, encerrando sua fala sob os aplausos do público.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

A presidente da FCC, Maria Teresinha Debatin, agradeceu a equipe da Fundação, empenhada na reabertura do Teatro. “Essa não é uma reforma simples, porque este é um equipamento tombado e ele deve assim ser restaurado, cheio de respeito e de bondade para com ele”, ressaltou.

Além disso, para as primeiras semanas da retomada das atividades no teatro mais querido de Florianópolis, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) montou uma programação especial que vai até o fim de março, com a participação de grupos que tradicionalmente se apresentam no TAC. Alguns deles serão gratuitos, outros terão ingressos a preços populares.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

A obra

Esta foi a maior intervenção já realizada no TAC. O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 5 milhões. Ao longo do último ano, o Teatro passou por reforma elétrica (troca de fiação e da estrutura, instalação de subestação externa); substituição das poltronas; pintura interna e externa; recuperação do pavimento de madeira; troca da vestimenta cênica (cortinas, passadeiras e carpete); modernização dos sistemas de som, de iluminação e de climatização; instalação de painéis de led; reforma do telhado; entre outras melhorias.

Além disso, os vitrais históricos do TAC foram restaurados, bem como lustres e outras peças antigas.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

Sobre o Teatro Álvaro de Carvalho

O Teatro Álvaro de Carvalho teve sua pedra fundamental lançada em 29 de julho de 1857, mas a inauguração oficial só ocorreu em 7 de setembro de 1875. Mesmo antes disso, entre 1871 e 1872, o Teatro já era utilizado e tinha o nome de Santa Isabel – em homenagem à Princesa Isabel. A partir de 1894, o prédio foi batizado com o nome de Álvaro de Carvalho, tenente e comandante da Marinha Brasileira, considerado o primeiro dramaturgo catarinense. Álvaro de Carvalho foi uma personalidade relevante do cenário cultural, falecendo aos 36 anos em Buenos Aires. É patrono da Cadeira nº1 da Academia Catarinense de Letras, criada em sua homenagem.

O TAC teve, ao longo do tempo, diversos usos. Em outubro de 1893, o prédio foi designado como quartel da Guarda Nacional, opositora ao governo provisório da nova República do Brasil. Mais tarde, com a retomada do poder pelo Exército, muitos presos políticos do General Moreira Cesar foram levados e detidos no prédio.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

O espaço foi, também, o lugar da primeira exibição de cinema em Florianópolis e, nos anos 1920 e 1930, o Teatro virou Cine Odeon e Royal.

Mágicos, ventríloquos, ilusionistas e telepatas também subiram ao palco do TAC em bailes oferecidos por governantes. Também ocorreram festas de aniversário e bailes de debutantes. Como houve tempos em que não havia cadeiras fixas, seu amplo salão era ideal para esses eventos. Reuniões políticas, leitura de manifestos, festivais beneficentes e até visitas de presidentes ocuparam o espaço.

Muito tempo se passou e, desde a década de 1970, o TAC é palco de espetáculos artísticos e culturais que celebram o melhor da produção catarinense. Atualmente, o espaço é administrado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), órgão do Governo do Estado.

“Em breve o TAC estará de aniversário e completará 150 anos. Nada mais justo do que revitalizá-lo neste momento”, comenta a administradora do espaço, Carla Zonatto.

:: Programação de reabertura

14 e 15/3 – 19h: “As canções que você dançou pra mim” – Focus Cia. de Dança

Ingressos: no dia 14/3 o evento é restrito a convidados. O link para retirada dos ingressos para dia 15/3 é https://www.diskingressos.com.br/evento/9235/2025-03-15/sc/florianopolis/as-cancoes-que-voce-dancou-pra-mim-focus-cia-de-danca

Espetáculo da Focus Cia. de Dança traz grandes sucessos de Roberto Carlos. Quatro casais são embalados por um grande pot-pourri, com diversas canções interpretadas pelo grande cantor e compositor Roberto Carlos. Músicas que marcaram épocas e que se tornaram clássicos da MPB aparecem como tema principal desse espetáculo. O trabalho revisita grandes sucessos de Roberto, como “Detalhes”, “Outra vez”, “Desabafo”, “Cama e mesa” e “O calhambeque”. A trilha passa pelas décadas de 1960 e 1990, quando o artista alcançou várias gerações com canções que misturam e exaltam sentimentos, falam de amor e relações, exageram na musicalidade e abusam do bom humor. O espetáculo traz para a cena todo o romantismo das canções de Roberto Carlos, além das mensagens que marcam tantas histórias. Afinal, as intenções nas palavras e a popularidade do artista com suas poesias em formas musicais são de direta conexão com o público. É muito raro encontrar alguém que não se identifique ou não conheça algumas de suas obras.

16/3 – 20h: “As 8 Estações” – Camerata Florianópolis

Ingressos: à venda a preços populares no site Blueticket

O concerto “As 8 Estações” consiste nas obras “As Quatro Estações” Opus 8, da obra Il cimento dell’armonia e dell’invenzione, considerada a mais popular obra do italiano Antonio Vivaldi (que nasceu em Veneza em 1678 e morreu em Viena em 1741), e “Las Cuatro Estaciones Porteñas”, do argentino Astor Piazzolla (1921-1992). “As Quatro Estações”, de Vivaldi, foram publicadas em 1725 como parte do Opus 8, uma coleção que reúne doze concertos. Ao contrário da maioria dos concertos de Vivaldi, esses quatro vieram acompanhados de sonetos ilustrativos impressos na parte do primeiro violino, cada um relacionado ao tema de uma estação. Embora a autoria desses poemas seja incerta, especula-se que o próprio Vivaldi os tenha escrito. Este conjunto é considerado um dos primeiros exemplos de música programática, um estilo que se tornaria abundante no Romantismo com a denominação de poemas sinfônicos.

Já “As Cuatro Estaciones Porteñas”, compostas entre 1965 e 1969, também conhecidas como Estaciones Porteñas ou As Quatro Estações de Buenos Aires, formam um conjunto de quatro composições de tango criadas por Ástor Piazzolla. Originalmente, elas não foram concebidas como uma suíte, mas como peças independentes. Ainda assim, Piazzolla ocasionalmente as tocava juntas. Compostas para o quinteto do autor, essas obras receberam um arranjo notável para orquestra de cordas e piano trio pelo renomado José Bragato. O adjetivo “porteñas”, que se refere aos nascidos em Buenos Aires, a capital argentina, sugere uma interpretação das estações do ano na perspectiva da cidade. Diferentemente da ordem de Vivaldi, Piazzolla organizou suas “Estaciones Porteñas” como: Outono (Otoño), Inverno (Invierno), Primavera (Primavera) e Verão (Verano).

18/3 – 18h: “Florbela Espanca” – Grupo Dromedário Loquaz

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/florbela-espanca/2852406

Com dramaturgia inédita inspirada na vida e obra de Florbela Espanca, o Grupo de Teatro O Dromedário Loquaz coloca em cena o espectro da poetisa portuguesa, que desperta de seu sono de morte para defender sua honra e obra das perseguições sofridas na primeira metade do século XX. Dirigido por Sulanger Bavaresco e com atuação da atriz Diana Adada Padilha, o solo Florbela Espanca resgata a figura histórica de uma mulher que, enfrentando as adversidades e as restrições de espaço que poderia ocupar na sociedade portuguesa do início do século XX, conseguiu construir importante obra artística que a tornou, com a merecida justiça, uma das mais importantes poetisas portuguesas do período, cuja importância continua reverberando atualmente. Florbela Espanca foi uma mulher fora do seu tempo, que ousou ser dona do seu destino movendo-se com audácia, desejos próprios e insubmissão intrínseca a sua alma inquieta em uma sociedade acostumada a negar a sexualidade, a inteligência e os talentos femininos. A conservadora sociedade portuguesa da época, o Estado e a Igreja não economizaram esforços em suas tentativas de apagar a passagem de Florbela por este mundo, incluindo a proibição de seus livros durante a Ditadura Salazarista. Porém, nem as perseguições e tampouco as críticas sistemáticas que visavam difamar sua obra e seu caráter, antes e depois de sua morte, conseguiram destruir a obra da poetisa, que sobreviveu aos seus algozes e ao tempo.

19/3 – 20h: “A Cantora Careca” – Grupo Armação

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/a-cantora-careca/2855612

A Cantora Careca, peça teatral escrita pelo dramaturgo Eugène Ionesco em 1950, tem sua concepção estética vinculada ao movimento e gênero denominado teatro do absurdo. O pensamento do teatro do absurdo propõe uma dramaturgia desprovida de sentido, lógica, racionalidade e de comunicação inelegível. Em cena, personagens caracterizados colocam em contradição as convenções sociais por meio de sua linguagem non sense, que se realiza através de diálogos absurdos, os quais tornam a comunicação uma ação sem sentido e desprovida de significados. Em um pequeno apartamento no subúrbio inglês, o casal de classe média alta Sr. e Sra. Smith recebem a visita do casal Sr. e Sra. Martins. Os personagens, representantes do modelo e estrutura social burguesa, estão presos em um ciclo de repetições, trivialidades e do vazio existencial, sendo a releitura e representação do encarceramento da sociedade contemporânea. À medida em que os personagens vivem as situações, tornam-se provocadores e enunciadores das críticas sociais, simultaneamente, suas criticas recaem sobre eles próprios ao apresentar um mundo em desordem, ilusório, que não se comunica. A concepção cênica retoma a realidade social mediante uma comunicação que não se comunica, onde a linguagem não diz, trazendo à tona as contradições da existência humana permeada pelos conflitos e desigualdades sociais. Imersos nesse ambiente em desordem, onde está a Cantora Careca?

21/3 – 20h30: Concerto em Ri Maior – Cia dos Palhaços (Curitiba – PR) – Maratona Cultural de Florianópolis 2025

Ingressos: o acesso ao espetáculo será por meio da distribuição de senhas uma hora antes do horário de início, sendo um ingresso por pessoa.

Classificação indicativa: livre

Uma comédia musical que surgiu em 2005 a partir de jogos de improvisação de palhaço com a música. Na peça, o maestro e palhaço Wilson Chevchenco apresenta um concerto baseado em sua origem russa e conta com a ajuda de Sarrafo, seu fiel amigo, para executar as obras de sua família e ser compreendido pela plateia, já que não fala o idioma português. O concerto conta ainda com um coral, que é integrado pelo público. A interação dos espectadores é essencial para o andamento do espetáculo. Também são utilizados vários instrumentos como piano, violão, acordeom, castanholas e harmônica. A peça tem muita música, dança, improvisação, participação da plateia e, claro, muita palhaçada.

22/3 – 20h: Canção para a mulher que se puxa pelos cabelos – Dionisos Teatro (Joinville – SC) – Maratona Cultural de Florianópolis 2025

Ingressos: o acesso ao espetáculo será por meio da distribuição de senhas uma hora antes do horário de início, sendo um ingresso por pessoa.

Classificação indicativa: 14 anos

Trata-se de um espetáculo adulto, que tem como base a criação coletiva da cena a partir de textos da atriz Clarice Steil Siewert e de outros disparadores cênicos relacionados com as questões mulher-solidão-memória.

Seguindo sua trajetória de dramaturgia própria, o elenco, composto pelos atores Dê Deco Malena, Clarice Steil Siewert e Vinícius José, conta com a direção de Silvestre Ferreira. Para a preparação corporal, pesquisa em dança e figurinos, o grupo contou com a colaboração de Zilá Muniz, Doutora em Teatro pela UDESC que atua como coreógrafa, diretora, pesquisadora, preparadora corporal, figurinista e professora de dança contemporânea, improvisação e composição. Outra colaboração importante foi com o artista visual, performer e pesquisador Sérgio Adriano H que contribuiu com propostas visuais e de performance. A concepção de iluminação é de Flavio Andrade.

23/3 – 19h: Bar Teatro Avenida – PrimoAtto (Balneário Camboriú – SC) – Maratona Cultural de Florianópolis 2025

Ingressos: o acesso ao espetáculo será por meio da distribuição de senhas uma hora antes do horário de início, sendo um ingresso por pessoa.

Classificação indicativa: livre

Em “Bar Teatro Avenida”, o palco se transforma em um refúgio de histórias, sonhos e desafios. Seu Marcelino, dono de um singelo bar “pé na areia” do fim da década de 50, enfrenta tormentas e ameaças de perder este local de amparo para os trabalhadores da região. Enquanto os frequentadores compartilham risos, canções e angústias, nasce uma união coletiva para salvar o bar. Entre muita arte, gincanas, confissões e esperança, surge a reflexão sobre o verdadeiro significado da palavra “progresso”. A peça celebra a força da cultura, que, como o Bar Teatro Avenida, nunca se deixam apagar. Com Direção Geral de Monique Neves, Direção Musical de Bruna Pierami, Roteiro de Monique Neves, Potyra Najara e Fábio Aurélio Castilho.

25/3 – 20h: Metamorfoses I – Formação de Cordas da Orquestra Filarmônica Catarinense e Pablo Rossi

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/formacao-de-cordas-da-ofic-e-pablo-rossi-apresentam-o-espetaculo-musical-metamorfoses-i/2864330

A Formação de Cordas da Orquestra Filarmônica Catarinense e o pianista Pablo Rossi apresentam programa com obras de Villa-Lobos, Vivaldi, Piazzolla, Bouny e Gershwin.

26/3 – 20h: Nação Cigana – Espetáculo de Dança Cigana – Estúdio Silvia Brâgagnollo

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/nacao-cigana-espetaculo-de-danca-cigana-reabertura-do-tac/2851104

Nação Cigana é um espetáculo que celebra a história, a magia e a força da mulher cigana. O brilho das saias rodadas, a intensidade dos olhares e a energia contagiante da dança se unem em “Nação Cigana”, um espetáculo arrebatador que transporta o público para um universo de tradição, magia e liberdade. Com um elenco formado por 35 mulheres na fase da maturidade e um bailarino convidado, Lourenço Ferraz, esta apresentação celebra a essência e a grandiosidade da mulher cigana – uma figura irreverente, autêntica e conectada com a força feminina e a potência da arte. Com figurinos luxuosos e uma estética cênica deslumbrante, “Nação Cigana” não é apenas um espetáculo, mas uma experiência sensorial e emocional inesquecível.

No coração do espetáculo está Cigana Carmencita, a grande narradora dessa viagem pelo tempo. Entre danças e mistérios, entre véus e velas, Carmencita revive suas memórias, trazendo ao palco a força e a paixão do seu povo. Sua história é tecida com emoção e encantamento, conduzindo o espectador a um encontro com a alma cigana, onde cada gesto e cada olhar carregam séculos de tradição e resistência. Através da magia dos elementos cênicos e da energia vibrante das bailarinas, o público é envolvido por uma atmosfera única, onde cultura, arte e emoção se entrelaçam em um espetáculo inesquecível. “Nação Cigana” não é apenas uma apresentação de dança – é um ritual de celebração, um convite para sentir a pulsação dessa cultura que transcende o tempo.

27/3 – 20h: Mulheres no Mundo da Música – Orquestra Cordas da Ilha

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-no-mundo-da-musica/2852476

A Orquestra de Cordas da Ilha (OCI) celebra a reabertura do Teatro Álvaro de Carvalho com um concerto especial. Com 19 anos de trajetória, a OCI se destaca pela inovação musical e formação de novas plateias, levando a música erudita a públicos diversos. O grupo já se apresentou em várias cidades do Sul do Brasil e é reconhecido por resgatar obras de compositores nacionais e internacionais, oferecendo um repertório único e variado. Sua atuação combina excelência artística e impacto didático, conquistando tanto especialistas quanto apreciadores da música clássica.

28/3 – 20h: Era isso que Afligia o Coração, com Carol Ferrari

Classificação indicativa: livre

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/era-isso-que-afligia-o-coracao-carol-ferrari-cia-de-danca/2861815

Neste espetáculo de dança flamenca, com música ao vivo, toda a visceralidade é trazida ao palco, ora pelo lamento do canto, ora pela corporeidade enigmática e sapateados potentes de quem dança.

Ao contar o que aflige, se cicatriza, e as marcas latejam nos rastros desenhados. Era isso. Talvez ainda seja. A experiência de sentir de novo e de novo – cada vez ímpar – reinventa as memórias e constrói um novo rumo. Palco e plateia estarão ligados pelos sentimentos e sensações que a vida incita a viver.

29/3 – 15h e 18h: João e o Pé de Feijão – Grupo Independente – Valdir Dutra

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/37312/joao-e-o-pe-de-feijao-teatro-infantil

João e o Pé de Feijão é um conto de fadas de origem inglesa. A versão conhecida mais antiga é a de Benjamin Tabart, publicada em 1807. João que vivia com seu avô numa humilde cabana bem longe da cidade. Certo dia, sem ter o que comer e sem dinheiro, seu avô pediu para João vender a vaquinha mimosa. Mas no caminho da cidade João encontrou um homem estranho que o convenceu a trocar a vaquinha por um punhado de feijões. Quando João chegou em casa e contou esta história, seu avô ficou furioso e jogou as sementes pela janela. Na manhã seguinte, quando João acordou, encontrou um enorme pé de feijão bem ao lado de sua janela e curioso como todo garoto é, subiu pelo pé de feijão e encontrou num castelo, uma galinha dos ovos de ouro, uma harpa encantada e um malvado gigante. A continuação desta aventura vocês ficarão sabendo somente no teatro.

30/3 – 19h: Turnê Gustavo Bardim & Duo Viocello

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos em: https://www.sympla.com.br/evento/turne-gustavo-bardim-e-viocello-florianopolis/2799771

O carisma e a voz inconfundível de Gustavo Bardim, vencedor do The Voice Kids 2021, e o talento, a energia e os arranjos incríveis do Duo Viocello, um dos grupos mais populares de Santa Catarina, se uniram para realizar uma turnê inédita que promete ficar marcada na memória e no coração dos Catarinenses. A Turnê vai levar a 15 cidades catarinenses um espetáculo gratuito com um repertório diversificado, composto por músicas sertanejas, pop, clássicos internacionais e músicas próprias.