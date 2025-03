Guaratinguetá receberá três novas ambulâncias do SAMU – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na próxima segunda-feira, 17, às 9h, no Paço Municipal, será realizada a entrega oficial de três novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para Guaratinguetá. A aquisição dos veículos faz parte do programa Novo PAC, do Ministério da Saúde, e reforçará o atendimento de urgência e emergência na cidade.

Para que serve o SAMU?

O SAMU é um serviço essencial que presta socorro em casos de emergência médica, como:

Acidentes de trânsito

Paradas cardiorrespiratórias

AVC (derrame)

Intoxicações

Crises convulsivas

Outras situações graves que necessitam de atendimento rápido

A base do SAMU está localizada na Rua São José, nº 200, no Centro, próximo à UPA.

Em caso de emergência, LIGUE 192! O atendimento é gratuito e funciona 24 horas por dia.