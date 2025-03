IFSP oferece auxílio financeiro para a participação de estudantes da pós-graduação em eventos científicos e tecnológicos – IFSP

Beneficiados poderão receber reembolso de até R$ 1.000

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP) publicou o Edital PIPDE Pós-Graduação n° 59/2025, que trata da abertura de inscrições para solicitação de auxílio financeiro, na modalidade reembolso, pelo Programa Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE) aos estudantes matriculados nos cursos e programas de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu do IFSP.

As solicitações contemplam a participação em eventos científicos e tecnológicos realizados no Brasil e no exterior. O valor concedido por solicitante poderá ser de até R$ 1.000, conforme os critérios estabelecidos no edital. Os recursos devem custear despesas com transporte, diárias, taxas de inscrição ou participação, publicação e tradução, entre outras.

Os(As) interessados(as) deverão preencher o formulário e anexar toda a documentação solicitada no Edital n° 59/2025 (item 6.1.2) e se atentar ao cronograma de solicitações (item 5), porque os prazos variam de acordo com a data de início do evento.

Todos os documentos estão disponíveis na página do edital.