Para beneficiar famílias indígenas, MS recebe R$ 55,1 milhões para construção de casas em sete municípios

Com investimentos de R$ 55,1 milhões, serão construídas 581 casas para indígenas de 18 aldeias de Mato Grosso do Sul. As unidades habitacionais ficam nos municípios de Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Dourados, Laguna Carapã, Maracaju e Tacuru. Para formalizar a construção nos sete municípios, o governador Eduardo Riedel e a ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas) participaram do ato e assinatura dos contratos, realizado na manhã desta sexta-feira (14), em Dourados.

“É extremamente importante a autorização para construção de 581 casas nas comunidades indígenas de sete municípios. Então, foi uma conquista junto aos ministérios das Cidades e do Planejamento e Orçamento. E nós vamos dar sequência para a construção dessas casas, no próximo ano, avançando em mais 24 municípios onde há comunidade indígena. Então, é muito importante, dentro dessa visão que a gente esta exercitando a política pública dentro das comunidades indígenas”, afirmou Riedel.

As moradias fazem parte do programa federal Minha Casa, Minha Vida Rural, sendo as primeiras desta modalidade (casas rurais) a serem iniciadas na atual gestão, conquistadas por meio da articulação estadual que buscou beneficiar, especificamente, comunidades tradicionais e trabalhadores rurais no Estado.

Em Mato Grosso do Sul a iniciativa recebeu o nome de Oga Porã, que na língua guarani-kaiowá significa ‘casa bonita’, refletindo o compromisso do programa em oferecer habitações dignas e estruturadas com a identidade indígena.

“É muito importante essa parceria do Governo Federal com o Governo do Estado para que a gente possa entregar essas 581 unidades habitacionais para os povos indígenas aqui na região. E vamos aumentando gradativamente essas entregas que é uma necessidade muito grande de moradias dignas. Assim, a gente começa a dar um passo muito importante”, disse a ministra Sonia Guajajara.

Para Dourados estão previstas 300 unidades habitacionais distribuídas entre as aldeias Bororó I, II e III e Jaguapiru I, II e III.

Ao todo, 24 municípios de Mato Grosso do Sul foram selecionados para a construção de 2.336 unidades habitacionais rurais, das quais 1.687 são do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) e 649 do PNHE (o Programa Nacional de Habitação Entidades). Os programas buscam garantir moradias adequadas para agricultores familiares, povos indígenas e outras populações que vivem em áreas rurais.

Sara Benites tem dois filhos – o primeiro de três anos e um bebê de seis meses – e mora com os pais na aldeia Jaguapiru, e o programa possibilitou que ela tenha a casa própria. “Eu vou ter a minha casa. Agradeço de coração. A importância dessa casa para mim é muito grande, agora vou poder mudar minha vida, criar meus filhos no meu lar”, disse Sara.

Liderança na aldeia Bororó, o cacique Reinaldo Arevalo afirma que as moradias vão beneficiar inúmeras famílias. “Nós selecionamos pessoas mais vulneráveis, e com certeza todos ficaram muito felizes por ganhar essas casas. É um benefício para nossa comunidade”, disse o cacique.

Além dos citados acima, o evento reuniu a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, os secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov), Jaime Verruck (Semadesc), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Viviane Luzia (Cidadania), além do prefeito de Dourados, Marçal Filho, prefeitos de outras cidades da região e demais autoridades federais, estaduais e municipais.

