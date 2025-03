Agência Minas Gerais | Governo de Minas e BH Airport comemoram recorde de passageiros no Carnaval e avanço em conectividade 

Relacionadas



O sucesso do Carnaval da Liberdade ficou comprovado pelo recorde de movimentação no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Foram 257 mil passageiros entre os dias 27/2 e 6/3. O resultado registrado pela BH Airport, administradora do aeroporto, representa um crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2024.

Esse recorde segue uma tendência de crescimento que ficou evidente no ano passado. O terminal internacional mineiro teve o maior crescimento na movimentação de passageiros do país: 18% em relação a 2023, enquanto a média nacional ficou em torno de 5%.

O aumento de passageiros e de rotas disponíveis no terminal, assim como o crescimento do turismo no estado, confirmam o sucesso da parceria entre o Governo de Minas e o BH Airport.

























Como forma de garantir a atratividade do território mineiro como destino turístico no Carnaval, o governo estadual atua por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua agência vinculada Invest Minas na atração de novos investimentos, e também da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) no fomento ao turismo.

“Estamos cada vez mais integrados aos principais mercados nacionais e internacionais. Esse resultado reflete o trabalho estratégico do Governo de Minas na atração de investimentos, na expansão da malha aérea e no fortalecimento do turismo, gerando mais empregos e oportunidades”, destacou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

“A modernização e a excelência do BH Airport, reconhecida pela qualidade, conforto e segurança, fortalecem Minas Gerais como um hub estratégico de turismo e negócios. Esse crescimento recorde reflete o trabalho consistente do Governo de Minas na expansão da conectividade aérea, garantindo mais oportunidades para os mineiros e consolidando nosso estado como um dos principais destinos do país”, ressaltou o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.

Já o CEO do BH Airport, Daniel Miranda, lembra que o setor viveu um impacto significativo com a pandemia, mas no último ano a movimentação superou patamares pré-pandêmicos. “Temos realizado um trabalho junto ao Governo de Minas para atrair cada vez mais rotas e isso tem trazido resultados. Hoje, somos o segundo aeroporto no Brasil com o maior número de destinos domésticos e o terceiro em destinos totais e, com orgulho, projetamos Minas Gerais para cerca de 70 destinos”, afirma.

Incentivos e crescimento

De 2020 para cá, o crescimento no número de rotas nacionais e internacionais foi quase ininterrupto. Em 2020 eram 41 voos domésticos e cinco internacionais (Buenos Aires-ARG, Fort Lauderdale-EUA, Lisboa-POR, Orlando-EUA e Cidade do Panamá-PAN).

Em 2021, já durante a pandemia, eram 42 domésticos e dois internacionais (Lisboa-POR e Cidade do Panamá-PAN). No ano seguinte houve incremento de mais sete voos internos.

Já em 2023, após a pandemia, o BH Airport passou a oferecer 58 rotas domésticas e sete internacionais (Bogotá-COL, Curaçao-CUR, Fort Lauderdale-EUA, Orlando-EUA e Santiago-CHI, além das duas mantidas).

Em 2024 houve novo salto, sobretudo nos voos domésticos, que passaram a ligar 63 destinos. Os destinos internacionais passaram a ser oito, com a inclusão de Buenos Aires-ARG.

“Em parceria com o BH Airport, o Governo de Minas implementou medidas como a redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação e incentivos para a ampliação da malha aérea, atraindo novos voos e aumentando a competitividade do setor”, completou Gustavo Pontello, analista de Promoção de Investimentos da Invest Minas.