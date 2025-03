ASSISTIR AO VIVO Coritiba x Santos Amistoso Nacional, HOJE (16), PALPITES, NOTÍCIAS

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES . Assim, a partida entre Coritiba x Santos Amistosos que acontece HOJE (16) às 16 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Confira

Coritiba x Santos: Onde Assistir e Tudo Sobre o Amistoso

O Santos enfrenta o Coritiba neste domingo, 16 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O amistoso será transmitido ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube, permitindo que os torcedores acompanhem o jogo gratuitamente.

Preparação para o Brasileirão

Este confronto serve como um teste importante para o Santos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário. O técnico Fábio Carille busca ajustar a equipe após a eliminação na semifinal do Paulistão, quando o Peixe foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1.

Situação do Coritiba

O Coritiba também vê no amistoso uma oportunidade de ajustes após um início de ano difícil. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense pelo Maringá, o Coxa tenta reencontrar o caminho das vitórias para fazer uma boa campanha na Série B do Brasileirão.

Retrospecto Recente

Na última temporada da Série B, o Santos venceu os dois confrontos contra o Coritiba: 4 a 0 na Vila Belmiro e 2 a 0 no Couto Pereira, resultado que confirmou o retorno do Peixe à elite do futebol brasileiro.

Destaques e Possíveis Desfalques

Neymar viajará com o elenco para Curitiba, mas sua participação no jogo ainda é incerta devido a um desconforto muscular .

viajará com o elenco para Curitiba, mas sua participação no jogo ainda é incerta devido a um . No Coritiba, a torcida demonstra insatisfação com a gestão do clube e a recente eliminação precoce na Copa do Brasil.

Onde Assistir?

Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

Canal GOAT (YouTube) Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Couto Pereira, Curitiba

Este amistoso promete ser um bom teste para ambas as equipes, e os torcedores poderão acompanhar tudo ao vivo e de graça pelo YouTube.