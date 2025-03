Comlurb prepara operação especial de limpeza para Show do Consumidor, na Praia do Flamengo, neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza para o Show do Consumidor, no Espaço Favela, na Praia do Flamengo, neste sábado (15/3), Dia do Consumidor, das 15h às 23h, com apresentações de MV Bill, Belo, Ferrugem e DJs. A Companhia contará com 123 trabalhadores, sendo 111 garis e 12 fiscais de serviço, distribuídos em quatro turnos, sendo o último até às 5h de domingo, quando será feita a limpeza hidráulica com água de reuso, sabão e essência de eucalipto para deixar um perfume agradável no ambiente.

Entre veículos e equipamentos, a Comlurb vai utilizar pipa d’água, trator de praia, caminhão compactador para remoção dos resíduos e varredeira. Serão colocados 130 contêineres para que os frequentadores façam o descarte correto de lixo, sendo 100 de 240 litros e 30 de 1.200 litros. O serviço será realizado na areia, no Parque do Flamengo e em todo o entorno e ruas de acesso, incluindo o lado externo das estações de metrô.