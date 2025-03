Comunidade da Tijuquinha recebeu campanha de conscientização da Comlurb nesta sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Grupo Chegando de Surpresa deu orientações sobre descarte correto – Divulgação/Comlurb

A Comlurb, em parceria com a Subprefeitura da Barra da Tijuca, realizou na manhã desta sexta-feira (14/03) mais uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, desta vez na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste. O grupo Chegando de Surpresa, formado por garis, percorreu as ruas da localidade, cantando músicas com letras educativas sobre o tema da conscientização ambiental.

Durante o evento, a equipe conversou com moradores e comerciantes, oferecendo orientações sobre a forma correta de descarte do lixo, evitando que ele seja deixado em vias públicas.

Sempre com bom humor, os agentes reforçaram a importância de respeitar os horários de coleta domiciliar na comunidade e alertaram a população para não jogar resíduos nas encostas ou ruas. Dessa forma, todos contribuem para a limpeza e agilizam o trabalho realizado pelos garis. A coleta na Tijuquinha ocorre de segunda a sábado, em dois períodos: das 5h às 10h e das 16h às 19h, e no domingo, das 5h às 9h.

Além disso, todas as quartas-feiras, até as 8h, a Comlurb promove o “Bota Fora”, ação em que os moradores podem descartar bens inservíveis, que serão recolhidos pela Companhia.