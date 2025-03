Refúgio em meio à vida urbana, Bosque dos Papagaios é espaço de proteção da biodiversidade na capital

Foto: Divulgação Semuc



Um refúgio verde, onde a natureza e a vida urbana coexistem em harmonia, o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, localizado no bairro Paraviana, é um espaço de proteção da Biodiversidade Amazônica, desde a criação em 2009. Iniciativa da Prefeitura de Boa Vista, o local preserva a fauna e a flora da região.

Este espaço preservado abriga uma diversidade de animais, entre 38 aves e cinco mamíferos, que estão em um habitat seguro e protegido; além de iguanas, jabutis, tatu, porco espinho e aves que vivem em vida livre. De acordo com o diretor do bosque, Luciano Ibiapina, este é um importante investimento na qualidade de vida da fauna.

“Animais que não têm mais condições de voltar à natureza e que estão dentro do nosso plantel [viveiro] ficam aqui no Bosque dos Papagaios, pois o espaço tem características que remetem à natureza. Já, os que têm potencial de voltarem ao habitat, a gente inicia o processo de adaptação”, disse.

Refúgio Santuário de animais silvestres

Com trilhas, viveiro e áreas de mata nativa, o bosque oferece aos visitantes a oportunidade de reconectar-se com a natureza, promovendo a conscientização ambiental e o respeito pela biodiversidade. Integrante do projeto Conviver, Yasmin Victória, de 14 anos, fez uma visita guiada em grupo, pelo local.

“Esta é a segunda vez que venho aqui no bosque. Neste passeio de hoje, eu percebi que tem mais animais do que a outra vez. As araras sempre chamam a minha atenção porque são animais coloridos e extremamente barulhentos. São pássaros que não tem como passar despercebidos. O bosque é um lugar incrível no meio da cidade”, contou.

Dias livres no parque

Às segundas-feiras, o Parque Ecológico se assemelha a uma floresta porque alguns animais ficam livres no bosque. Essa atividade visa melhorar a qualidade de vida dos habitantes do mantenedor, que ocorre a partir das 18h de domingo até a manhã de terça-feira. No primeiro dia útil da semana ocorre a manutenção do local.

Funcionamento do Bosque dos Papagaios

Com exceção das segundas-feiras, feriados e pontos facultativos, o horário de funcionamento do bosque é das 8h às 18h durante a semana. Além disso, aos fins de semana, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Não é permitido entrar com animais domésticos, alimentar os animais, entrar com bebida alcoólica, consumir alimentos nas trilhas e fumar.

Dia Nacional dos Animais

Celebrado em 14 de março, o Dia Nacional dos Animais é uma data dedicada à conscientização sobre a importância dos animais em nossas vidas e natureza. Por fim, é uma data voltada para a reflexão, respeito, cuidado e a proteção a todas as espécies, sejam domésticas e/ou selvagens.

