Cédula C dos servidores municipais já está disponível no site da Prefeitura de Boa Vista

A Prefeitura de Boa Vista disponibiliza nesta sexta-feira, 14, a cédula C no site http://servicos.boavista.rr.gov.br/cedulac/, para que os servidores possam efetuar sua declaração do Imposto de Renda 2025.

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAG), também lança a Campanha de Destinação do Imposto de Renda: “Eu Sou Cidadão Solidário”.

De acordo com o secretário municipal, Márcio Vinícius, a proposta da ação para quem for declarar o Imposto de Renda 2025 e tiver imposto a pagar, é a possibilidade de destinar 3% ao Fundo Municipal do Idoso ou 3% ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A proposta é contribuir diretamente para projetos sociais que beneficiam esses públicos.

“Queremos reforçar tanto para os servidores municipais quanto para a população em geral que terá Imposto de Renda a pagar. Que essa destinação é uma forma de contribuir com projetos sociais sem custo adicional. O valor não altera o imposto devido, pois o próprio sistema gera um DARF separado, com vencimento em 31 de maio, garantindo o recolhimento de forma automática”, explicou o secretário.

Assim, a Declaração do Imposto de Renda 2025 inicia nesta segunda-feira, 17, e segue até o dia 30 de maio. Ela é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024.

Por fim, o Fisco espera receber 46,2 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as 43,2 milhões entregues em 2024.

