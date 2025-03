Emergência Climática: Semae promove conferência estadual para debater adaptações às mudanças do clima

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) realiza nos dias 18 e 19 de março a etapa estadual da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, com o tema Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica. A abertura do encontro será na sede da Epagri e o evento terá formato híbrido, permitindo a participação presencial e virtual, por meio de transmissão ao vivo pelo YouTube, mas sendo necessária a inscrição prévia.

O objetivo do evento é debater estratégias para a adaptação às mudanças climáticas, reunindo representantes de municípios, entidades ambientais, organizações da sociedade civil, setor produtivo, academia e cidadãos interessados em construir políticas públicas eficazes frente à crise climática.

“Estamos muito felizes de ter mais de 300 delegados municipais de 185 municípios catarinenses participando dos debates da nossa conferência estadual. Isso permitirá consolidar propostas a serem apresentadas na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, cujo foco é a Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica. O envolvimento ativo da sociedade é crucial para garantirmos que as políticas climáticas reflitam as necessidades e realidades dos nossos municípios. Estamos dando voz à população catarinense para que possamos construir juntos soluções eficazes”, reforçou o secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein.

Construindo políticas públicas com participação social

As conferências municipais e regionais, que já ocorreram em todo o estado, foram essenciais para reunir a sociedade catarinense em torno das questões climáticas. Durante esses encontros, os participantes desenvolveram propostas que agora serão debatidas na etapa estadual e, posteriormente, na nacional.

Em nome da Comissão Estadual da 5ª CEMA/SC, a gerente de Clima e Energia Cristiane, Casini Bitencourt, agradeceu o esforço dos municípios, consórcios e associações que realizaram as conferências locais e regionais. “Agora na etapa estadual os delegados vão discutir e priorizar, entre as 170 propostas municipais, aquelas que irão para a Conferência Nacional. É importante que a sociedade aproveite para acompanhar esse processo.”

Como participar?

Para participar da conferência estadual, os interessados podem se inscrever pelo site da Semae ou diretamente neste link . O evento será realizado em formato híbrido, permitindo a participação online via YouTube.

Os inscritos poderão escolher entre cinco eixos temáticos que estruturam a conferência:

Mitigação – Redução das emissões de gases de efeito estufa. Adaptação e Preparação para Desastres – Medidas para aumentar a resiliência das comunidades. Justiça Climática – Enfoque nas desigualdades sociais e o impacto das mudanças climáticas. Transformação Ecológica – Integração entre desenvolvimento social e preservação ambiental. Governança e Educação Ambiental – Fortalecimento das políticas públicas e participação social.

Cada eixo é uma oportunidade para discutir e propor soluções práticas e inovadoras, alinhadas com a necessidade urgente de combater as mudanças climáticas.

Compromisso com o Futuro

O secretário da Semae destacou a importância do evento. “Vivemos em uma era onde a emergência climática não pode mais ser ignorada. Esta conferência é um passo decisivo para integrar a sociedade catarinense na formulação de políticas que garantirão não apenas a adaptação às mudanças climáticas, mas também a transformação ecológica necessária para um futuro mais resiliente”, declarou.

A participação ativa dos municípios e cidadãos catarinenses é essencial para a construção de políticas públicas robustas. A Semae reforça a importância do engajamento social para fortalecer a governança climática, desde o nível local até o nacional.

:: Leia o regulamento para participar do evento

Programação:

Sobre a Conferência

Com o tema Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica, a conferência nacional busca consolidar diretrizes e propostas para políticas climáticas no Brasil, com participação ativa dos estados e municípios.

A primeira etapa deste processo foi a realização das conferências livres, municipais e intermunicipais. A segunda etapa é a realização das conferências estaduais e distrital. Por fim, o processo culmina na etapa nacional, em Brasília, com a realização da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente.

As conferências municipais, intermunicipais e livres ocorreram entre 11 de junho de 2024 e 26 de janeiro de 2025 e tiveram como objetivo incentivar a ampla participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados e delegadas que representarão os municípios na etapa estadual. O cadastro das propostas das conferências municipais, intermunicipais e livres foi feito na Plataforma Brasil Participativo e, seguindo o calendário, foram consideradas as propostas cadastradas até 2 de fevereiro de 2025.

:: Confira o caderno de propostas de Santa Catarina