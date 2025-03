Procon-JP encerra Mutirão de Renegociação de Dívidas no Dia Mundial do Consumidor

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa encerrou, neste sábado (15), o Mutirão de Renegociação de Dívidas com uma série de ações no Parque Solon de Lucena, no Centro da Capital. No evento, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, foram 82 renegociações realizadas. Já durante a semana, o Procon-JP somou 498 atendimentos.

“É um evento de sucesso. Estamos vendo que os consumidores aderiram, vieram para cá para fazermos um último dia de Mutirão de Renegociação de Dívidas. Aproveitamos para comemorar também todos os avanços que tivemos nos últimos quatro anos com relação à política de proteção e defesa do consumidor”, declarou o secretário do Procon-JP, Junior Pires.

Ele acrescentou que neste Dia Internacional do Consumidor o Procon-JP comemorou, junto aos consumidores, com várias atividades festivas, envolvendo apresentações culturais, distribuição de brindes e música com a banda da Polícia Militar. “Foi uma forma de celebrar com os consumidores pessoenses e ofertando também serviços para eles”, ressaltou.

O Procon-PB foi parceiro da ação. A superintendente do órgão, Késsia Liliana, destacou que o Mutirão de Renegociação de Dívidas envolveu pendências com instituições financeiras e lembrou que a ação exclusiva do Procon-PB segue até 31 de março.

“Tivemos também aqui vários serviços mostrando ao consumidor que hoje é o dia do seu aniversário: corte de cabelo, esmaltação, massagem, músicas, distribuição do Código de Defesa do Consumidor, brindes. É uma união de forças onde nós queremos propiciar aos consumidores que saibam que hoje é um dia extremamente especial, de avanços, de celebrarmos conquistas para o consumidor como o direito de ser ouvido, a liberdade de escolha e, inclusive, trazer àquele que está endividado a oportunidade de negociar os seus débitos e voltar a ser reinserido no mercado de consumo”, comentou.

O auxiliar de serviços gerais Maurício da Silva aproveitou o mutirão para verificar uma dívida. “Para mim, essa iniciativa foi ótima. A gente, do nada, suja o nome e um feirão como esse ajuda a resolver a situação para voltar a ser adimplente. E foi bom também ser no sábado porque, durante a semana, meu tempo é muito curto”, disse.

Jaqueline Nascimento é vendedora e também foi buscar solução. “Estou com uma dívida e quero resolver da melhor forma possível. Com essa ação, facilita muito. É um trabalho maravilhoso. As pessoas passam a semana trabalhando e tiram esse dia para vir resolver. Uma ideia excelente”, elogiou.

Sem pendências financeiras, a aposentada Maria do Socorro Ferreira dos Santos, de 78 anos, aproveitou para levar para casa uma muda de planta. “Eu gosto muito de todo tipo de planta e peguei uma erva cidreira que é boa para fazer chá”, revelou.

Além da ação específica de renegociação de dívidas, foram realizadas também apresentações culturais, atendimento odontológico (Odontomóvel), atualização da carteira de vacinação, embelezamento feminino, distribuição de brindes e brincadeiras para as crianças.