Termina neste domingo prazo para a população opinar sobre o projeto Cidade da Cultura para a área do Complexo Penal de Florianópolis

Marcações em verde compreendem a área total do complexo. Em amarelo, está a área do CIC e, em azul, a área de preservação cultural – Reprodução: SAI / Divulgação

O Governo do Estado reforça o convite para que a população da Grande Florianópolis participe da escuta social ativa sobre o projeto Cidade da Cultura. Os interessados têm até este domingo, dia 16 de março, para responder ao questionário sobre o projeto que transformará o atual Complexo Penal de Florianópolis em um espaço multifuncional voltado à cultura.

O formulário está disponível para pessoas físicas e jurídicas e pode ser acessado pelo link: www.ppi.sc.gov.br/cidade-da-cultura.

“A penitenciária não cabe mais na área central da cidade. Depois de mais de 30 anos de promessas e pedidos da população, vamos resolver essa questão e devolver a área para as famílias”, afirmou o governador Jorginho Mello.

A Cidade da Cultura será um marco para Florianópolis, promovendo uma revitalização histórica e urbanística na região, com sinergia entre atividades culturais e a vocação turística da Capital. Com cerca de 173 mil metros quadrados, o projeto busca atender a um anseio antigo da comunidade.

“Estamos com essa escuta ativa em andamento para medir o sentimento das pessoas sobre as primeiras ideias para aquele espaço. Temos no radar opções como equipamentos voltados para a cultura, preservação do patrimônio histórico, um santuário dedicado a Santa Catarina, restaurantes, áreas de lazer, esporte e passeios para toda a família, com segurança pública e mobilidade”, reforçou o governador.

O secretário do Planejamento, Edgard Usuy, argumentou que a intenção do governador, de transformar a Cidade da Cultura em um local de lazer para as famílias, direcionou as primeiras ações do grupo de trabalho.

“Estamos empenhados em realizar uma série de iniciativas que visam revitalizar o espaço e promover a reestruturação urbana. Ao valorizarmos o patrimônio cultural e incentivarmos novos usos, possibilitamos que as famílias participem ativamente da vida deste local, que terá uma função ainda mais conectada às necessidades da população.”

O projeto também prevê a preservação da memória da penitenciária histórica e a sustentabilidade econômica do espaço, além de melhorias na mobilidade urbana e na qualificação do entorno. As sugestões colhidas na escuta social ajudarão a definir as próximas fases do projeto, incluindo estudos técnicos e parcerias estratégicas para a implantação do novo espaço.

“Com essa escuta social a população tem a oportunidade de ajudar o governo a contemplar as melhores formas de uso de uma área que é grande em tamanho e na relevância histórica para Santa Catarina”, resumiu o secretário executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen.

Integração entre áreas

O projeto será conduzido de forma integrada por diversas secretarias do Estado, incluindo a Secretaria do Planejamento (Seplan), a Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI), a InvestSC, a Secretaria da Fazenda (SEF), a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e a Secretaria da Administração (SEA).

Não perca a chance de fazer parte da transformação de Florianópolis! Acesse www.ppi.sc.gov.br/cidade-da-cultura e participe até domingo, dia 16 de março.