Empate na Tabela do NBB Agita o Confronto de 17/03/2025, Palpites e onde ver

Pinheiros x São José: Empate na Tabela do NBB Agita o Confronto de 17/03/2025

Na noite de segunda-feira, 17 de março de 2025, o Pinheiros e o São José se enfrentam em um duelo decisivo pela 37ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). As equipes, que estão empatadas na tabela com 42 pontos em 28 jogos, têm o objetivo de consolidar sua posição nas próximas fases da competição. O confronto acontecerá às 19h30 no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

Situação das Equipes

Ambas as equipes vêm de vitórias importantes e possuem campanhas similares na temporada. O São José vem de um triunfo apertado sobre o Corinthians, vencendo por 77 a 72, fora de casa. Com isso, a equipe ocupa a 11ª posição, com 50% de aproveitamento, buscando se aproximar da zona de classificação para os playoffs.

Já o Pinheiros, que também soma 42 pontos, ocupa a 10ª posição devido ao saldo de pontos. O time paulista vem de uma vitória sólida contra o Mogi das Cruzes, vencendo por 91 a 77. A equipe tem mostrado força nos últimos jogos e busca manter o ritmo para melhorar sua colocação na tabela.

Confrontos Passados

No primeiro turno, o Pinheiros levou a melhor em uma partida apertada contra o São José, vencendo por 77 a 76 na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Com uma partida tão equilibrada, a expectativa para o confronto desta segunda-feira é de mais um jogo cheio de emoção e disputado ponto a ponto.

Expectativas para o Jogo

Ambas as equipes têm mostrado desempenho consistente, mas sabem que uma vitória neste confronto direto será fundamental para a continuidade da luta pelas posições de playoffs. O Pinheiros, por sua vez, busca se distanciar do São José na tabela e garantir uma classificação mais tranquila.

Com um confronto histórico entre as equipes e as campanhas parecidas, o jogo promete ser bastante equilibrado, com cada ponto sendo crucial para o futuro de ambas as equipes no campeonato.

Onde Assistir

O duelo entre Pinheiros e São José poderá ser acompanhado ao vivo pelo serviço de streaming oficial da Liga, com a cobertura completa da 37ª rodada do NBB.

Data e Horário: 17 de março de 2025, às 19h30 (horário de Brasília).

Local: Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo.

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. Nesta temporada, a partida entre Pinheiro x São José hoje, HOJE (17) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Palpite NBB: EC Pinheiro x São José Campos – 17/03/2025

Na noite de segunda-feira, 17 de março, o EC Pinheiros receberá o São José Basketball, atual campeão do NBB, em uma partida da temporada regular. O confronto será no Ginásio Henrique Villaboim, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo NBB BasquetPass, no portal UOL e no canal do NBB no YouTube.

Análise do Jogo

O EC Pinheiros, comandado pelo técnico Vitor Galvani, vem buscando uma campanha mais relevante nesta temporada. A equipe se reforçou com jogadores como o armador americano David Sloan Jr. e o argentino Francisco Farabello, além do prospecto Reynan Santos. Já o São José, por sua vez, apostou na renovação do contrato do venezuelano Pedro Chourio e no fortalecimento de seu elenco com jogadores como Douglas, Natã, e Ruivo.

Ambas as equipes possuem 14 vitórias e 14 derrotas até o momento, o que promete um jogo equilibrado. O EC Pinheiros, por ter o mando de quadra, possui uma ligeira vantagem, especialmente considerando a forma irregular do São José jogando fora de casa.

Destaques Individuais

David Sloan, do Pinheiros, é um dos principais jogadores da competição, destacando-se com uma média de 17.3 pontos por jogo e 5.8 assistências. Reynan também tem se mostrado importante para a equipe com uma média de 16.5 pontos. Já o São José contará com o experiente Pedro Chourio, que pode ser uma peça chave para equilibrar o jogo.

Odds e Palpite

As odds indicam que o EC Pinheiros é ligeiramente favorito para a vitória, com as melhores odds para a equipe sendo 1.53 na Bet365. As odds para o São José são mais altas, chegando a 2.4.

Palpite: Vitória do EC Pinheiro SP

Apesar da equipe de São José contar com boas peças no elenco, a oscilação do time fora de casa e a vantagem de jogar em casa favorecem o EC Pinheiros. A boa fase de seus jogadores e o desempenho recente indicam que o time paulista tem boas chances de sair vitorioso.

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo pelo NBB BasquetPass, no portal UOL, no canal do NBB no YouTube, e na página oficial do NBB no Facebook.

Lembre-se de apostar com responsabilidade.

📅 Tabela de Jogos e Transmissões – NBB (15 a 26 de março)

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!