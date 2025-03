Instituto Cândida Vargas promove palestra sobre planejamento familiar para pacientes do ambulatório

17/03/2025 |

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realizou, nesta segunda-feira (17), mais uma atividade do Mês da Mulher que beneficiou, desta vez, as pacientes do ambulatório. A programação especial incluiu palestra educativa, roda de conversa, além da distribuição de brindes e lanches.

“Acreditamos que informação é a chave para o bem-estar das mulheres que atendemos. Essas ações semanais são momentos de aprendizado, troca de experiências e acolhimento. Nosso objetivo é garantir que todas tenham acesso às orientações de qualidade sobre temas essenciais como planejamento familiar e saúde da mulher, fortalecendo a autonomia e os cuidados com a própria saúde”, disse Nathalia Fialho, coordenadora do ambulatório do ICV.

A enfermeira Thacianna Cardoso conduziu a palestra, abordando o tema ‘planejamento familiar’, com orientações sobre o uso de contraceptivos orais e injetáveis, colocação de DIU e abertura do processo para laqueadura tubária. A iniciativa faz parte de uma série de encontros que vem ocorrendo toda segunda-feira do mês de março, com palestras para gestantes e não gestantes, como aleitamento materno, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo de útero. Na semana anterior, a programação contou com uma roda de conversa conduzida pela mastologista Suzana Batista, abordando temas livres escolhidos pelas participantes.

Josine dos Santos Pereira, uma das participantes, destacou a importância do momento para ampliar seu conhecimento. “Achei a palestra muito interessante. Fortaleceu minha autoestima e me ajudou a entender melhor sobre o DIU, que eu já utilizo. Foi um encontro maravilhoso”, afirmou.