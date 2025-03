Altos de Santana recebe domingo a 1ª ação do castramóvel no ano

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos realiza no domingo (23), das 8h às 18h, a primeira edição deste ano do castramóvel, unidade itinerante para castração e microchipagem de cães e gatos. As cirurgias são gratuitas e serão realizadas na Escola Municipal Vera Babo de Oliveira (Avenida Alto do Rio Doce, 801, Altos de Santana).

Os interessados podem se inscrever nesta sexta-feira (21) e sábado (22), das 9h às 15h, no poliesportivo do bairro, localizado na Avenida Alto do Rio Doce, 809.

Na sexta, das 9h às 14h, é possível fazer as inscrições também no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que fica na Rua George Williams, 581, Parque Industrial.

Para o cadastro, é necessário ser morador da cidade, ter mais de 18 anos e apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. O atendimento será de acordo com o número de senhas, que serão distribuídas até elas se esgotarem.

Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas, sendo 100 para cães com até 20 quilos e 50 para gatos (incluindo machos e fêmeas).

Critérios

Os animais não podem ser usados para fins comerciais ou em competições

Todos devem estar em boas condições de saúde, não podem estar obesos, caquéticos nem apresentar doenças, desgaste físico ou anemia

Fêmeas não devem estar no cio, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia

Animais braquicefálicos não serão castrados

Poderão ser castrados cães até 20 quilos, de 6 meses a 8 anos, e gatos de 4 meses a 8 anos.

Observações

Poderão ser castrados até quatro animais por CPF

Não será permitida a entrada de acompanhantes nem de pessoas com menos de 18 anos

Tutores que não comparecerem no dia da cirurgia com os respectivos animais não poderão fazer novas inscrições por 120 dias

ONGs, protetores independentes e pontuais, previamente cadastrados, poderão inscrever quatro animais por CPF do tutor de todas as regiões (o mesmo vale para cães mantidos com supervisão da proteção animal)

Ampliação

A ampliação do atendimento do castramóvel em todas as regiões é mais um compromisso do Plano de Gestão 2025-2028. Desde 2018, foram realizadas 31.221 castrações de cães e gatos, sendo 8.946 com apoio da unidade volante.

Além da cirurgia, é feita a microchipagem para identificação dos animais, minimizando abandonos, maus-tratos e furtos. Já são 36.654 pets microchipados nas castrações e nos procedimentos específicos realizados no CCZ.



