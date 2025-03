Estrada Boa: começam as obras de triplicação da SC-401, um marco para a mobilidade na Grande Florianópolis

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

As obras na rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina começaram na noite desta segunda-feira, 17. O início dos trabalhos foi acompanhado pelo governador Jorginho Mello e pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Os investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), somam mais de R$ 73 milhões para execução de um projeto que vai transformar a via.

As máquinas começaram os trabalhos a partir das 22h, entre os quilômetros 12 e 19, no trecho mais urbanizado da SC-401, entre o Bairro João Paulo e o acesso ao Bairro Cacupé (sentido Centro-Bairro). A duração da obra, prevista em contrato, é de 18 meses a partir desta segunda.

“Estamos cuidando deste projeto desde que assumimos. Mais uma temporada veio e vimos o sufoco que é. No dia a dia são 80 mil carros ali. É um volume grande que impede desenvolvimento e interfere na mobilidade. A obra é bem arrojada, bem moderna e vai dar a atenção que o Norte da Ilha merece. Vamos fazer os trabalhos de noite, pra causar o menor transtorno possível pra quem passa por lá”, afirmou o governador.

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

Obras noturnas

Na sequência, os trabalhos seguirão do Trevo de Cacupé até o cemitério situado às margens da rodovia. Os trabalhos serão noturnos, de segunda a sexta-feira, começando às 22h e se encerrando às 6h do dia seguinte, medida necessária para não atrapalhar o carregado trânsito diurno da rodovia.

Nos trechos onde as obras estiverem ocorrendo, uma pista será interditada para segurança de trabalhadores, motoristas e demais usuários da SC-401. Existe, ainda, a possibilidade de fechamento, também, da via marginal na área em obras, dependendo da necessidade de cada momento.

Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados. E para mais segurança ainda de quem transitar à noite na rodovia, as obras terão o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O projeto

O projeto de Melhoramento com Aumento de Capacidade da Rodovia SC-401 prevê a triplicação de um trecho de 6,56 quilômetros, a partir do km 12+800. A rodovia passará a contar com três faixas de rolamento em cada sentido, cada uma com 3,30 metros de largura, o que contribuirá significativamente para a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de pico.

Além da ampliação da pista, o projeto contempla a implantação de uma via marginal com pista dupla em ambos os lados da rodovia, com extensões aproximadas de 1,9 km e 2,6 km, respectivamente. Para incentivar a mobilidade ativa e garantir a segurança dos usuários, serão construídos 6,2 quilômetros de ciclovia com 2,5 metros de largura e calçadas com 1,50 metro.

A segurança também será reforçada com a construção de três novas passarelas para pedestres e a revitalização e melhoria do sistema viário em cinco interseções, incluindo a implantação de viadutos e rótulas de acesso.

Desde o início dos anos 2000, a SC-401 recebeu apenas melhorias pontuais. Agora, em seu trecho mais movimentado, a reformulação será completa.

“Esse é mais um projeto ousado do Programa Estrada Boa, criado pelo governador Jorginho Mello. Hoje Santa Catarina virou um canteiro de obras com alguns dos principais gargalos rodoviários – como a SC-401 – sendo atendidos com projetos que têm começo, meio e fim,” destaca o secretário da Infraestrutura, Jerry Comper.

A obra na SC-401 representa um investimento significativo do Governo do Estado, inserido no montante de R$ 3,5 bilhões destinados a obras reestruturantes dentro do programa Estrada Boa.

Detalhes do projeto

• Vias marginais

Serão quase 4 kms de vias marginais, somando-se as obras nos dois sentidos da rodovia. Elas serão entre o viaduto Monte Verde até o viaduto de acesso ao Bairro de Santo Antônio de Lisboa.

• Passagem elevada

O projeto prevê, no km 13, um retorno com passagem elevada para o fluxo Centro-Bairro sobre a SC-401. A estrutura propiciará o acesso ao Caminho dos Açores, uma demanda antiga da comunidade.

• Rotatória

No acesso ao Bairro Cacupé, no km 14, será implantada uma rotatória para instruir a saída do Bairro, propiciando o movimento mais seguro.

A partir deste entroncamento haverá ruas marginais que receberão o fluxo local de moradores e do comércio existente.

• Viaduto

No km 14 será implantado um viaduto no Bairro de Saco Grande para acessar a Rodovia Virgílio Várzea.

• Curva após o shopping

Aumento de raio da curva no km 18. Mudança trará mais segurança aos motoristas e maior fluidez de tráfego no local.