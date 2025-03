“Mês de Março é Delas”: CREAS tem programação especial em alusão ao mês da mulher em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Com o intuito de promover atenção e cuidado, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), iniciou nesta segunda-feira, 17, na sede do Centro, uma semana de programação alusiva ao mês da mulher.

Assim, a ação “O Mês de Março é Delas” acontecerá até sexta-feira, 21, e conta com palestras, oficinas, serviços de massoterapia, podologia, limpeza de pele e oficinas de dança do ventre, customização de roupa e bazar.

Programação para a mulher e família

Além disso, o CREAS Centro abre as portas para as mulheres, seus familiares e os usuários dos serviços que tenham interesse em participar da programação. Na abertura da semana da mulher, teve palestras com psicólogos sobre inteligência emocional, autocuidado, resiliência e outros assuntos relevantes. No final, foram disponibilizados os serviços de massoterapia e durante toda a semana terá um bazar.

“Essa ação especial tem o objetivo de trabalhar a saúde mental, autonomia financeira, cuidados com a saúde e beleza das nossas usuárias que já são atendidas devido a violações de direitos. Então é uma semana intensa, mas programada com muito carinho para todos os nossos usuários, principalmente as mulheres”, disse a gerente do CREAS Centro, Ana Gabriela Bento.

Assim, a usuária A.G.B., é atendida pela rede especializada de assistência há cinco meses. A jovem de 18 anos, conta que o CREAS vem auxiliando em sua saúde mental ao encaminhá-la para atendimentos psicológicos. “Me ajudou psicologicamente e fisicamente. Contribuiu para que eu me comunicasse melhor dentro de casa e com outras pessoas. Também consigo me conhecer cada dia mais. É muito legal. Para essa semana estou muito animada”, disse.

Centro de Referência Especializado da Assistência Social

Com em média 900 atendimentos por mês, os centros atendem pessoas e famílias em situações de violações de direitos, como a doméstica, patrimonial e sexual. É uma rede de proteção e assistência com atendimentos especializados de acordo com as demandas dos usuários.

Do mesmo modo, uma equipe psicossocial composta por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, promove esses atendimentos com o objetivo de auxiliar as pessoas na superação da violência, fortalecer e rescindir os vínculos comunitários.

Atendimento

Por fim, demandas podem chegar pelo judiciário, Conselhos Tutelares e Ministério Público. Além dos meios oficiais, o acesso pode ocorrer presencialmente nas duas sedes, localizados na Av. Mário Homem de Melo, 514 – Centro e narua Turin, 455 – Centenário, de segunda a sexta-feira das 8h até as 18h. E pelo email [email protected] . O CREAS Centro atende pelos telefones (95) 98400-8683 (Ligação) e (95) 98405-5704.

Confira a programação para o mês da mulher:

Dia 17/3

8h -8h30 – Abertura com apresentação cultural

9h -10h – Palestra com Psicólogo – Inteligência Emocional

10h -11h – Palestra A vida em movimento

9h – 11h – Serviços de massoterapia aos participantes

Dia 18/3

8h – 8h30 – Abertura com apresentação cultural

9h – 10h – Palestra Autonomia Econômica

10h – 11h – Palestra sobre empregabilidade

Dia 19/3

8h – 8h30 – Abertura com apresentação cultural

9h – 10h – Palestra com Psicólogo sobre auto estima e autoeficácia

10h – 11h – Oficina sobre autoimagem/marketing pessoal

Dia 20/3

8h – 8h30 – Abertura com apresentação cultural

9h – 12h – Oficina A Arte do Fuxico (customização roupas)

Dia 21/3

8h30 – 9h30 – Oficina de Dança do Ventre

9h 1lh – Serviços de podologia, esmaltação e limpeza de pele

11h – 10h30 – Encerramento com apresentação cultural.

Fonte: Da Redação