Seed abre inscrições para os Jogos Escolares de Roraima

Nesta segunda-feira, 17, o Governo de Roraima inicia as inscrições para os 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima). As escolas interessadas em participar da maior competição esportiva estudantil do Estado podem inscrever seus alunos-atletas até o dia 27 de março.

Para facilitar o processo, o IDR (Instituto de Desporto de Roraima), setor da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) que coordena os JERs, disponibilizou um tutorial detalhado para auxiliar os gestores escolares no cadastro das equipes e atletas. O Tutorial de Inscrição pode ser acessado por este link.

Já as inscrições devem ser feitas por meio do sistema oficial de inscrição dos JERs.

Segundo o diretor do IDR, Dinaildo Barreto, a expectativa para este ano é de uma participação recorde. “Com base na divulgação realizada e na procura dos professores, estimamos que teremos aproximadamente 11 mil inscrições. Isso é um número significativo e justifica a mudança no critério de classificação dos Jogos Escolares” disse o diretor.

Novidade do ano é a retomada de competições em todos os municípios de Roraima

Uma das grandes novidades desta edição dos Jogos Escolares é a retomada das competições em todos os municípios de Roraima, substituindo o formato anterior, que era por polos regionais. Isso significa que cidades como Iracema, Mucajaí, São João da Baliza e Caroebe terão eventos acontecendo simultaneamente.

“Decidimos mudar o formato do evento. Em vez de realizarmos cinco regionais [sul, norte, sudeste, centro-oeste e capital], vamos iniciar com um novo formato, que inclui etapas municipais. Cada município terá um representante, que será o time de uma escola daquele município”, explicou Barreto.

Ainda segundo o diretor, essa mudança visa valorizar o esporte municipal, permitindo que cada município tenha um time representativo em diferentes modalidades esportivas, como futebol, basquete, handebol e outros. Isso também vai permitir que os atletas tenham mais oportunidades de competir e se destacar nos próprios municípios de origem. As seletivas estão previstas para ocorrer a partir do dia 4 de abril, enquanto a fase estadual será realizada no mês de julho, durante o recesso escolar.

Jogos Escolares são passaporte para competições nacionais

Os Jogos Escolares de Roraima são a porta de entrada para as competições nacionais estudantis. Os atletas classificados terão a oportunidade de disputar os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), para estudantes de 12 a 14 anos, e os JEJ (Jogos da Juventude), voltados para alunos de 15 a 17 anos.

Além disso, os professores de Educação Física já têm acesso ao regulamento geral dos JERs. O documento pode ser consultado através do link do Regulamento Geral dos 52º JERs.

Com a aproximação das competições, as escolas devem intensificar seus treinamentos para garantir um alto nível de desempenho de seus atletas. A participação em eventos como os JERs representa não apenas uma oportunidade esportiva, mas também um incentivo à disciplina, ao espírito de equipe e ao desenvolvimento social dos estudantes.

