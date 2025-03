Alunos iniciam Curso de Robótica Educacional em Boa Vista; aulas incentivam raciocínio e lógica

Foto: Divulgação Semuc



Pensando em inovação, tecnologia e futuro, a Prefeitura de Boa Vista iniciou nesta terça-feira, 18, a temporada 2025 do Curso de Robótica Educacional do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). As primeiras turmas do ano, iniciaram suas atividades com 128 crianças e adolescentes, de 9 a 14 anos, que agora ingressam em um ciclo de aprendizado e novos desafios.

Assim, o curso é dividido em seis turmas, pela manhã e tarde, e as aulas ocorrem duas vezes por semana, totalizando 40 horas, ministradas por instrutores capacitados.

Como resultado, a iniciativa proporciona acesso básico à tecnologia, entre eles ciências exatas, programação, montagem de motores e lógica computacional. Além disso, a robótica desenvolve e estimula o pensamento cognitivo.

“É fundamental para o trabalho em equipe, o raciocínio lógico e a resolução de desafios. As crianças aprendem a testar, errar e acertar. O que fortalece a persistência e a criatividade. Além disso, o curso integra conhecimentos de matemática, artes e tecnologia, onde os alunos aprimoram novas habilidades”, destacou o coordenador e instrutor de Robótica Educacional, Pedro Ribeiro.

Curso de Robótica Educacional abre portas para o futuro

José Davi, 11 anos, procurou pelo curso de robótica influenciado pelo pai. “Meu pai disse que seria importante participar, me explicou como funcionaria e eu achei bem legal. Espero aprender muito. Estou empolgado para os futuros campeonatos e montar os robôs”, contou.

Além disso, o novo integrante do curso, é o Jhurran Pereira, 10 anos, que sonha em ser um grande cientista e inicia seu futuro na ciência por meio do CCTI. “Sempre gostei de matemática e ciências. Tudo que eu aprender no curso, espero colocar em prática no futuro como cientista. Estou animado para fazer meu primeiro robô”, disse.

O Curso

Ofertado por meio da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital (SMTI), o curso de Robótica Educacional já contemplou mais de 1.600 alunos. O projeto que teve início em 2016, demonstra o compromisso da Prefeitura em ofertar conhecimento tecnológico às crianças e adolescentes de Boa Vista. Além disso, o aprendizado que contribui para o futuro profissional e pessoal, preparando-os para os desafios do mundo moderno.

