Boa Vista receberá mais de R$ 13 milhões de recursos do FNDE para fortalecer educação municipal

Nesta terça-feira, 18, ocorreu a cerimônia de lançamento da Ação “FNDE Chegando Junto – Roraima”. Trata-se de uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que busca fortalecer a educação pública no estado. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, o prefeito Arthur Henrique (MDB) e diversas autoridades municipais e estaduais. Boa Vista vai receber mais de R$ 13 milhões para investimentos em infraestrutura e transporte escolar.

Entre as propostas enviadas pela prefeitura e aprovadas pelo FNDE, está a construção de uma nova escola, bem como a aquisição de veículo para o transporte de estudantes. O prefeito de Boa Vista destacou a importância desses investimentos para a educação municipal.

“Com toda certeza, vai contribuir muito com nosso trabalho. Fomos contemplados com um ônibus escolar e com a construção de uma escola de tempo integral no João de Barro, ampliando a nossa rede em mais de 400 novas vagas. Temos investido muito na educação indígena, com 12 escolas atendendo mais de mil crianças. Agora, vamos contemplar também a creche para essas comunidades”, ressaltou.

O FNDE Chegando Junto é uma iniciativa inovadora que visa descentralizar recursos, capacitar gestores e, além disso, garantir que políticas educacionais cheguem às regiões mais vulneráveis do país. Para 2025, a segunda fase do programa contemplará Roraima e Maranhão, com um olhar especial para o diálogo intercultural com os povos indígenas do estado.

Garantia de recursos

O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que o Governo Federal pensou o programa FNDE Chegando Junto para aproximar a autarquia dos gestores locais. Isso além de garantir a aplicação dos recursos de forma eficiente.

“O FNDE está presente nos estados para apoiar municípios, prefeitos e secretários na implementação dos programas do Ministério da Educação. Além de apresentar iniciativas, buscamos oferecer toda a orientação técnica necessária para que os recursos sejam bem utilizados e acessados corretamente pelos municípios”, afirmou.

Educação inclusiva e valorização cultural

A Prefeitura de Boa Vista segue investindo na ampliação e modernização da rede municipal de ensino. Atualmente, são 140 escolas, um Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, um Centro Municipal Integrado de Educação Especial e uma Biblioteca Municipal, atendendo cerca de 55 mil alunos.

Entre as iniciativas, destaca-se a implementação de quatro escolas polos de educação bilíngue para surdos, atendendo alunos em Libras e português desde 2022. As unidades Escola Newton Tavares (Calungá), Ana Sandra (Cidade Satélite), Emília Rios (Cidade Satélite) e Luiz Canará (Senador Hélio Campos) são referências no ensino inclusivo, promovendo acessibilidade e aprendizado especializado.

Além disso, a educação indígena tem recebido atenção especial. Há, por exemplo, escolas que oferecem ensino de qualidade equivalente ao da área urbana, mas respeitando a identidade cultural dos alunos. As unidades garantem merenda adequada aos costumes tradicionais e incentivam a preservação da língua materna, como o Wapichana e o Macuxi, fortalecendo a cultura dos povos originários.

Essas ações fazem parte de um amplo projeto de fortalecimento da educação municipal, que inclui a entrega de 15 novas escolas. A oferta de vagas em creches cresceu 145% com a construção de 12 unidades. A modernização das escolas também se destaca, com equipamentos como telas interativas, chromebooks, tablets e laboratórios móveis, além da criação do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista.

