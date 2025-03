Celebração do Dia Internacional da Mulher reúne servidoras do IFSP – IFSP

Servidoras participaram de evento esportivo exclusivo no Campus Hortolândia

Uma edição especial dos Jogos Amistosos de Integração, voltada exclusivamente para mulheres, em referência ao Dia Internacional da Mulher, aconteceu no dia 15 de março, no Campus Hortolândia. O evento foi idealizado pela diretora-geral do campus, Caroline Jango, e contou com o apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Ao todo, 37 servidoras de 14 campi do Instituto foram recepcionadas para um dia repleto de esporte, integração e lazer. A programação incluiu jogos amistosos de futsal, voleibol, beach tennis, vôlei de areia e tênis de mesa, proporcionando momentos de diversão e bem-estar às participantes.

Além das atividades esportivas, o evento também promoveu a socialização entre as servidoras, fortalecendo os laços entre as unidades do IFSP. Para aquelas que levaram seus filhos, o campus disponibilizou monitoras responsáveis por atividades lúdicas, garantindo que as crianças também aproveitassem o dia.

A iniciativa teve como principal objetivo incentivar a prática esportiva e reforçar a importância do bem-estar e da qualidade de vida das mulheres da instituição. O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD), Bruno Luz, avalia como um sucesso a realização do evento. “Iniciativas como esta, alinhadas ao Dia Internacional da Mulher, reforçam o compromisso do IFSP com a promoção da igualdade, do bem-estar e da qualidade de vida de toda a nossa comunidade”, destaca ele.

Os Jogos de Integração, desde sua criação em 2023, e os Amistosos de Integração, iniciados em 2024, têm como objetivo principal fortalecer os laços entre os servidores, promover a saúde e o espírito de equipe.

Segundo Caroline Jango, diretora-geral do Campus Hortolândia, depois da participação na última edição dos Jogos de Integração dos Servidores (JIS), algumas servidoras ficaram animadas em fazer um amistoso, e ela incentivou a ideia e buscou apoio junto à PRD, que acolheu a sugestão e ajudou a construir o evento.

“As servidoras chegaram animadas, toda a programação foi desenvolvida com sucesso. Jogamos, nos divertimos, compartilhamos momentos de descontração. Parece algo pequeno, mas sabemos que, historicamente, as mulheres não são incentivadas à prática de atividades esportivas coletivas como hobbies, como momentos de descompressão e de fortalecimento de vínculo entre mulheres. Nosso evento proporcionou e incentivou isso. Por isso, fico muito feliz e satisfeita e espero que tenhamos mais eventos assim”, relata a diretora.

Para as participantes, a experiência foi além do esporte. “É muito bom estar perto de mulheres tão incríveis e passar um tempo com elas, que fazem a nossa instituição funcionar todos os dias. Uma sensação de aconchego e pertencimento inexplicáveis”, destacou a servidora Tayná Bergamaschi.

Juliana Jacó, professora de Hortolândia e pesquisadora sobre a mulher no esporte, destaca que “esse amistoso entre servidoras foi uma grande vitória diante de uma realidade em que ainda há muitas barreiras para a inserção de mulheres no esporte. Foi possível criar um espaço para as mulheres se encontrarem com outras, com mesmos interesses, sentindo-se seguras para sua prática esportiva, sendo acolhidas nas suas demandas e interesses, inclusive, acolhendo as crianças, pois sabemos que os cuidados com filhos(as) e a falta de rede de apoio é um fator que impede a inserção de muitas mães na prática esportiva”.

A organização do evento comemora o sucesso da ação e destaca a importância de iniciativas como essa para a valorização das servidoras e a promoção de um ambiente institucional mais saudável e acolhedor.