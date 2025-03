Prefeitura lidera ação entre municípios para consolidar o Estado do Rio como potência audiovisual – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Em 2023, o Rio consagrou-se como a cidade mais filmada da América Latina e uma das mais filmadas do mundo. Fotos: MARCOS DE PAULA/PREFEITURA DO RIO

O diretor-presidente da RioFilme, Leonardo Edde, participou na segunda-feira (17/03), na Fundação Getúlio Vargas (FGV), do 5º Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj). O encontro teve como objetivo expor o planejamento deste grupo e fomentar um debate democrático sobre as políticas públicas em curso.

Durante o evento, Edde ressaltou a iniciativa da RioFilme, órgão ligado à Secretaria Municipal de Cultural, que lidera a ação de criar uma rede de municípios fluminenses para o fortalecimento da indústria audiovisual.

– Estamos animados com o projeto e com a possibilidade de usarmos a experiência da RioFilme, que é única no país, para liderar as conversas. A primeira reunião com 11 municípios foi um sucesso. A RioFilme, com sua experiência de 33 anos atuando como motor de distribuição e desenvolvimento do cinema brasileiro é, claro, parte fundamental nesses encontros. O audiovisual envolve várias atividades, como infraestrutura, capacitação de profissionais e, claro, produção audiovisual -, diz o diretor-presidente da RioFilme.

A ação , que visa o trabalho em rede através da soma de esforços entre os municípios interessados em desenvolver sua indústria audiovisual, consolidando o Estado do Rio como referência para a indústria criativa no Brasil e no Mundo, já conta com a adesão de vários municípios do Rio, e teve a primeira reunião em fevereiro deste ano.

Indústria audiovisual carioca vive seu melhor momento

A indústria audiovisual carioca vive um momento a ser celebrado. O sucesso de “Ainda estou aqui”, primeiro filme brasileiro a levar um Oscar – todo filmado na cidade do Rio e realizado por Walter Salles, um diretor carioca – se soma aos excelentes resultados divulgados recentemente pela Prefeitura do Rio e pela Ancine. Seguem alguns dos números:

Entre 1995 e 2023, a produção fluminense foi responsável, em média, por 71% do público e 70% da renda anual do cinema brasileiro;

Entre 2021 e 2024, os investimentos da Prefeitura do Rio em audiovisual, por meio da Secretaria Municipal de Cultura via RioFilme, superaram R$ 146,5 milhões, viabilizando 442 projetos;

Em 2023, o investimento municipal gerou cerca de 12 mil postos de trabalho na área técnica e artística;

Com a implantação do mecanismo de “Cash Rebate” (Edital de Incentivo à Atração de Produções Audiovisuais para o Município do Rio de Janeiro), a cidade atraiu R$ 83,7 milhões, em uma proporção de R$ 3,7 atraídos para cada real investido pelo município;

Em 2023, o Rio consagrou-se como a cidade mais filmada da América Latina e uma das mais filmadas do mundo, superando Paris e Cidade do México em número de diárias de filmagem autorizadas em espaços públicos;

Em 2024 os resultados foram melhores ainda, o município foi locação para 8.782 diárias de filmagem, de 505 produções. Desse total, 27 eram produções internacionais, que escolheram o Rio como set de 748 diárias de gravação, um aumento de mais de 100% neste quesito em relação a 2023, segundo a Rio Film Commission, departamento da RioFilme que autoriza e apoia as gravações na cidade.