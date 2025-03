Prefeitura realiza limpeza do Lago do Torii

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos intensificou o trabalho de limpeza do lago de peixes ornamentais do jardim japonês da praça Riugi Kojima (Torii), no Jardim Aquarius, na região oeste.

O serviço está sendo feito pelas equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade e deve ser finalizado até o final deste mês.

Os caminhos de pedra também estão recebendo manutenção.

Nesta segunda-feira (17), foi iniciado o esvaziamento do lago e a retirada dos peixes. Estão sendo realizados, ainda, a retirada de material orgânico e a limpeza das pedras grandes.

Todo este trabalho tem como objetivo a saúde dos peixes. Para isto, foram retirados e transferidos para outros locais.

Os trabalhos de manutenção estão sendo intensificados / Foto: PMSJC

Transferência de peixes

Já foram transferidas cerca de 18 carpas grandes e 250 filhotes para o Parque Santos Dumont, na região central.

Lá, ficarão em tanques separados e retornarão ao lago do Torii quando terminar a limpeza.

Os peixes foram transferidos para lagos de outros parques / Foto: PMSJC

Remoção do lodo

Cerca de 4.000 tilápias do Torii vão ser enviadas para os lagos do Parque Ayrton Senna (no Parque Interlagos, na região sul), do Parque Takeo Kacuta (no Santa Júlia, na região sudeste) e para o lago do bairro Pousada do Vale, na região leste.

Após a saída dos peixes, as equipes iniciarão uma segunda etapa, que consiste na retirada de pedras pequenas de rio colocadas no local.

Em seguida, será utilizado o caminhão de hidrojato para remoção de todo o lodo acumulado no fundo e nas laterais do lago do Torii.

A manutenção e limpeza dos lagos é constante / Foto: PMSJC

Com a finalização da lavagem, o fundo do lago será pintado, as pedras recolocadas, será concluída a troca da água e as carpas ornamentais retornarão ao local de origem.

Os peixes do lago do Torii recebem cuidados constantes da Prefeitura. A última limpeza no local ocorreu em agosto último.

Pousada do Vale

Na próxima semana, a Prefeitura terminará a limpeza dos dois lagos do bairro Pousada do Vale, na região leste, que está sendo feita com uma escavadeira hidráulica.

Também está sendo realizada limpeza manual, com peneiras, para retirar pequenas algas que se proliferam em excesso. O trabalho visa melhorar a oxigenação da água em benefício dos peixes do local.

Os lagos do Pousada do Vale ocupam dois espaços vizinhos, mas com nascentes diferentes, sendo o maior com 14 mil metros quadrados de extensão. O menor tem 1.400 metros quadrados de extensão e 1,20 metro de profundidade.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade