ASSISTIR AO VIVO Deportivo Pereira x Once Caldas COLOMBIANO de 2025, HOJE (22/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida entre Deportivo Pereira x Once Caldas é válida pelo Campeonato COLOMBIANO , que este ano será chamado de Liga BetPlay Dimayor. Contudo, a bola rola HOJE (22) às 20h20 hs (horário de Brasília). A partida tem Pereira como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do Campeonato Colombiano para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do BET365. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo BET365 pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão. Cabe lembrar que para assistir jogos no BET365, é gratuito, mas faz-se necessário possuir uma conta com saldo disponível. Já o Uruguaio, pode ser transmitido em breve, mas ainda não há acordo.

Deportivo Pereira x Once Caldas: Análise e Previsão da Partida pela Primera A, Apertura

No próximo sábado, dia 22 de março de 2025, Deportivo Pereira e Once Caldas se enfrentam pela 10ª rodada da Primera A, Apertura da Colômbia, em um confronto que promete equilíbrio e emoção. A partida será realizada no Estadio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, e está marcada para as 20h20 (horário de Brasília).

Análise das Equipes

Deportivo Pereira

O Deportivo Pereira chega para este confronto ocupando a 12ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados até o momento. O time venceu duas partidas, empatou duas e perdeu seis nos últimos dez jogos contra o Once Caldas, demonstrando um histórico desfavorável no confronto direto.

A equipe vem de uma sequência irregular, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O destaque do time é Jhostin Medranda, que se sobressai principalmente na defesa e na marcação.

Once Caldas

O Once Caldas ocupa a 11ª posição, com 11 pontos, e tem um retrospecto um pouco mais estável nos últimos cinco jogos, com duas vitórias e três derrotas. A equipe aposta em Jerson Malagón, um dos principais destaques defensivos, para garantir solidez na retaguarda.

Nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes, o Once Caldas venceu seis das últimas dez partidas, enquanto o Deportivo Pereira levou a melhor apenas duas vezes.

Odds e Probabilidades

As casas de apostas indicam um leve favoritismo para o Deportivo Pereira, com as seguintes cotações:

Vitória do Deportivo Pereira: 2.32 (43%)

Empate: 3.00 (32%)

Vitória do Once Caldas: 3.25 (31%)

Com base nos últimos desempenhos, o Deportivo Pereira tem uma leve vantagem, mas a partida promete ser equilibrada.

Onde Assistir

Até o momento, não há informações sobre a transmissão televisiva da partida para o Brasil. No entanto, os torcedores podem acompanhar o jogo por plataformas de placares ao vivo.

Palpite para a Partida

Levando em consideração o momento das duas equipes e o fator casa, o Deportivo Pereira surge como o favorito para vencer. No entanto, o Once Caldas tem um histórico recente superior e pode surpreender.

Palpite: Vitória do Deportivo Pereira ou empate (Dupla Chance: 1X).

Aposte com responsabilidade e aproveite a emoção da Primera A da Colômbia!