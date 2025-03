Espetáculo ‘Ubuntu’ celebrará a união dos povos e a força da coletividade no Teatro Municipal de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



O Instituto Boa Vista de Música (IBVM), apresenta nesta sexta-feira, 21, no Teatro Municipal o espetáculo “Ubuntu”, a partir das 20h, na sala Roraimeira. Mais de 80 pessoas estão envolvidas no projeto.

“Ubuntu” é uma filosofia africana que enfatiza a interconexão e interdependência de todos os seres humanos. Ela se baseia na crença de que a humanidade é pela compreensão, respeito e cuidado pelos outros.

Assim, a palavra é tem tradução de “sou quem sou porque somos todos nós“. Dessa forma reflete a ideia de que a identidade individual é moldada pelas relações com a comunidade e que a felicidade individual depende do bem-estar coletivo.

Além disso, a ideia de que força e a beleza vêm da coletividade, para o povo africano, é muito bem expressa por meio das artes, sobretudo a música coral. Isso porque a harmonia gerada pela divisão de vozes mostra que cada indivíduo é parte vital da comunidade.

Sendo assim, os coros do IBVM prepararam 15 músicas de diferentes países da África, onde serão desenvolvidos temas que reflitam a ancestralidade do continente, passando por músicas religiosas, “gospel” africano, rodas infantis e idiomas como zuagli, xhosa, congolês, zulu, sesotho, bembé, kiluba, Lingala, camaronês, inglês e português.

“A mensagem fundamental do espetáculo é a celebração da união, do respeito, da força coletiva. ‘Ubuntu’ enfatiza a interconexão e a interdependência de todos os seres humanos. Por isso a gente convida toda a população para prestigiar esse evento, que ele terá uma mensagem muito reflexiva e poderosa”, disse o maestro Francisco Carlos Felício, presidente do IBVM.

Ingresso

Para conferir o evento, basta acessar a plataforma Bilheteria Digital. Basta clicar aqui. Ou adquirir os ingressos na Sede do IBVM, localizada na Praça do Mirandinha, bairro Caçari.

Por fim, mais informações no por meio do perfil no Instagram: @ibvmrr ou pelo WhatsApp: 95 3625-5651.

Fonte: Da Redação