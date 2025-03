Governo de Roraima convoca professores para capital, interior, escolas indígenas e centro de educação profissional

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), publicou novas convocações de processos seletivos para contratação de profissionais para atender a educação estadual. Esta é a 10ª convocação, que foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 19, e pode ser consultada no link.

“O Governo do Estado está convocando mais 91 docentes aprovados em seletivo, desta vez para atender as escolas do interior, da capital, de comunidades indígenas e também do centro de educação profissional. Estamos trabalhando para suprir todas as demandas da rede estadual ensino”, pontuou Ranielly Sousa, diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed.

Estão sendo convocados 79 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores para a educação básica, sendo 46 professores para atender escolas de Boa Vista e outros 33 docentes para atender escolas dos municípios de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis – incluindo Baixo Rio Branco – e Uiramutã.

Além disso, a 11ª convocação faz o chamamento de mais cinco docentes para atender o Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima, que fica localizado no bairro Caranã. Estão sendo convocados professores nas áreas de Administração, Epidemiologia, Enfermagem e Farmácia.

A convocação também foi publicada no DOE de hoje, e pode ser conferida no link.

Os convocados devem comparecer do DRH da Seed (Praça do Centro Cívico, n° 550, Centro) na sexta-feira, 21, a partir das 8h da manhã munidos dos documentos exigidos em edital para assinatura do contrato e lotação.

Reforço para a educação indígena

Nesta quarta-feira, 19, o Governo de Roraima também publicou a convocação de 07 professores indígenas para atender escolas localizadas na região Serra da Lua, município do Cantá.

A terceira convocação do processo seletivo para contratação de professores foi publicada no DOE e também pode ser consultada no link.

Os docentes indígenas convocados devem comparecer ao DRH da Seed nos dias 20 e 21 de março, no horário das 8h às 13h munidos com os documentos exigidos em edital para a assinatura dos contratos e lotação.

O post Governo de Roraima convoca professores para capital, interior, escolas indígenas e centro de educação profissional apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.