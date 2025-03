Governo do Estado autoriza licitação de R$ 25 milhões para ampliar o Hospital da Criança de Chapecó

O governador Jorginho Mello, juntamente com o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, autorizou o processo licitatório para a ampliação da estrutura do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, no valor de R$ 25 milhões. A melhoria criará 20 novos leitos de UTI pediátrica e ampliará serviços, o que aumentará ainda mais as cirurgias realizadas, já que o hospital é referência para pacientes pediátricos da macrorregião Oeste. O anúncio foi feito durante o evento do SC Levada a Sério, no auditório da Unoesc, em Chapecó, nesta quinta-feira, 20.

“Estamos percorrendo todas as regiões para prestar contas do que já fizemos e anunciar novos investimentos que vão melhorar a vida das pessoas. O Oeste tem um papel fundamental no crescimento de Santa Catarina, e nosso governo segue trabalhando para fortalecer ainda mais essa região, principalmente na saúde, que é maior das urgências da nossa população”, destaca Jorginho Mello.

Com a obra finalizada, o hospital contará com a instalação de uma UTI pediátrica com 20 leitos, aumento da Unidade de Internação Pediátrica Clínica Médica e Cirúrgica com 69 leitos, ampliação e revitalização da emergência. Também terá com um novo Centro de Diagnóstico por Imagem, para exames de Tomografia, Raios X, Ultrassonografia, entre outros.

Desde que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) assumiu a gestão do Hospital da Criança em 2024, têm sido implementadas ações para fortalecer a unidade na macrorregião. A principal foi tornar a unidade referência no atendimento infantil para o Oeste catarinense. O que possibilitou um aumento de 144% das cirurgias pediátricas no segundo semestre de 2024, comparado ao primeiro.

“Assumimos o Hospital da Criança no ano passado, anteriormente ele era municipal e atendia somente os pacientes de Chapecó, agora sob nossa gestão ampliamos o atendimento para o Grande Oeste, evitando o deslocamento das nossas crianças para outras cidades, como Florianópolis, por exemplo. Desta forma, ampliamos o número de cirurgias e agora vamos investir na estrutura para garantir um atendimento cada vez melhor para os nossos pequenos”, destaca o Secretário de Estado da Saúde.

O Hospital da Criança Augusta Muller Bohner é uma unidade da rede estadual que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, oferece serviços de baixa e média complexidade, como exames de imagem, radiologia e ultrassonografia, exames de análises clínicas laboratoriais e eletrocardiograma.

A estrutura atual possui 51 leitos de internação pediátrica, sendo 32 de clínica médica e 19 de clínica cirúrgica. Também possui um Pronto Socorro, aberto 24 horas, que atende as urgências e emergências, com consultórios médicos, leitos de observação, além de sala de emergência, de procedimentos e suturas.

