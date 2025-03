Segunda edição do ano do “Quarta com o Prefeito” reúne aproximadamente 1.000 pessoas nesta quarta-feira (19) – Agência de Notícias

Fotos: Renata Giron

O programa “Quarta com o Prefeito”, nesta quarta-feira (19), mais uma vez, lotou as dependências do Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV). Foi a segunda edição de 2025, reunindo um público de, aproximadamente, 1.000 pessoas, no período entre 9h e 16h. Além de munícipes, que chegam com suas demandas, ou mesmo para agradecer o chefe do Executivo sorocabano e sua equipe, esses eventos mensais vêm atraindo, cada vez, mais, pessoas e organizações de outras cidades.

Entre os exemplos, é possível citar Fernanda King, de uma empresa de consultoria em educação. Ela veio da cidade de São Paulo, interessada não apenas em conhecer melhor o trabalho de Sorocaba nessa área, bem como apresentar os trabalhos que realiza, voltados à primeira infância e que ela define como educação humanizada.

Também compareceram o vice-prefeito do município de Rio das Pedras, do interior de São Paulo, Tutinho, e o diretor de Segurança Pública da cidade, João de Oliveira. “Viemos trazer uma homenagem ao prefeito Rodrigo Manga. Além do trabalho que ele faz como prefeito, vemos que, como pessoa, ele é uma pessoa exemplar e de muita capacidade. Caso contrário, não venceria tantos desafios difíceis, como prefeito. Nossa cidade é pequena, com cerca de 35 mil habitantes, mas, ainda assim, alguns dos problemas que enfrentamos são muito parecidos ao de uma metrópole como Sorocaba. Daí a importância desse intercâmbio e diálogo entre os municípios”, afirmou Tutinho.

Também a pedagoga e coach Jaqueline Marques resolveu sair de sua cidade, Osasco, para vir até Sorocaba encontrar o prefeito Rodrigo Manga, conhecer um pouco do trabalho que é oferecido durante o “Quarta com o Prefeito” e fazer um convite para que o chefe do Executivo sorocabano conheça sua cidade e um pouco do trabalho que ela realiza lá. “Vim trazer um convite e espero que ele possa ir até lá. Acompanho tudo o que ele posta sobre Sorocaba nas redes sociais”, disse ela.

Em paralelo às conversas com o prefeito, munícipes também acessaram as mesas de todas as secretarias e autarquias da cidade, buscando orientações e informações, dúvidas, reclamações e até sugestões para a Administração Pública.

Durante todo o dia, ainda, se sucederam os registros de veículos da imprensa e de canais digitais, a exemplo das entrevistas feitas pela plataforma UOL, de São Paulo, e pelo portal RMS News, de Sorocaba.

A iniciativa de realizar mensalmente o “Quarta com o Prefeito” é da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), contando com o apoio da Ouvidoria Geral do Município. O objetivo é aproximar, cada vez mais, o Poder Público do cidadão sorocabano, garantindo o acesso aos serviços municipais e providenciando soluções para as necessidades da população e das comunidades.

Além do prefeito Rodrigo Manga, dos secretários municipais, dirigentes de autarquias e equipes, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba, Sirlange Frate Maganhato, esteve presente na iniciativa, atendendo o público. Os vereadores Fábio Simoa, Silvano Júnior, Henri Arida, Fausto Peres, João Donizete, que é também líder do governo na Câmara, e Rodolfo Ganem também participaram do evento.

O público ainda teve à disposição o atendimento do Ônibus Azul e Ônibus Rosa e aferição de pressão e glicemia no Teatro Municipal, além dos serviços dos postos móveis do Procon Sorocaba e da unidade local do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A próxima edição da “Quarta com o Prefeito” será no dia 2 de abril, com divulgação prévia no site da Prefeitura de Sorocaba (https://www.sorocaba.sp.gov.br/) e nos demais canais oficias do Município.