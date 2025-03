Arsenal x Liverpool, Super Liga feminina 2025, palpites, Escalações, Onde assistir

Por MRNews



Super League FEMININA

Prévia do Jogo: Arsenal x Liverpool Women – Women’s Super League 2025

No próximo sábado, 22 de março de 2025, o Arsenal Women enfrentará o Liverpool Women no Emirates Stadium, pela 17ª rodada da Women’s Super League (WSL). A partida promete ser um confronto interessante, com o Arsenal buscando se recuperar após resultados desapontadores nas últimas semanas, enquanto o Liverpool chega com um bom desempenho sob o comando interino de Amber Whiteley.

Forma e Expectativas

O Arsenal ocupa atualmente a segunda posição na WSL, mas vem de uma série de resultados mistos. Após ser eliminado da Women’s FA Cup pela equipe do Liverpool, a equipe conseguiu uma vitória importante por 3-1 contra o Everton na última rodada da WSL. No entanto, o time sofreu uma derrota por 2-0 para o Real Madrid na Liga dos Campeões Feminina e precisa de uma recuperação imediata.

Por outro lado, o Liverpool teve um desempenho positivo recentemente, especialmente após a chegada de Amber Whiteley como treinadora interina. Whiteley iniciou sua gestão com vitórias consecutivas, incluindo uma vitória importante de 3-1 contra o Manchester United. A equipe ocupa a sexta posição e almeja um resultado positivo para subir na tabela e ficar acima do Brighton & Hove Albion.

Análise do Jogo

O Arsenal vai para a partida com o objetivo de se redimir e manter sua posição no top 3 da WSL. O time se destaca pelo seu forte desempenho em casa, tendo vencido suas últimas cinco partidas na competição com um saldo expressivo de gols. No entanto, o cansaço de compromissos recentes, como a viagem à Espanha, pode ser um fator a ser considerado.

Já o Liverpool, apesar de sua posição mais baixa, chega com confiança após vitórias expressivas e a liderança de Whiteley. A equipe tem mostrado boa forma ofensiva e espera continuar sua boa sequência, especialmente depois de uma vitória histórica no Emirates Stadium em outubro de 2023.

Escalações Prováveis

Arsenal Women:

Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Walti, Maanum; Kelly, Caldentey, Foord; Russo.

Liverpool Women:

Laws; Matthews, Clark, Bernabe; Kapocs, Holland, Kerr, Hobinger, Hinds; Haug, Smith.

Previsão do Resultado

Com o Arsenal buscando recuperação e o Liverpool buscando manter sua boa forma, acreditamos que este jogo será equilibrado. Embora o Arsenal seja favorito em casa, o Liverpool tem mostrado boa resistência, e um empate parece ser uma possibilidade real. Nossa previsão é um empate de 1-1 para este confronto.

Conclusão

O Arsenal Women buscará retomar o caminho das vitórias para se manter perto da liderança da competição, enquanto o Liverpool Women tentará surpreender mais uma vez, visando subir na tabela. Será um confronto emocionante, e a expectativa é de um jogo bem disputado no Emirates Stadium.