Laboratório Didático Móvel leva inovação para aulas de Educação Física em escola de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



A criatividade e a inovação em sala de aula transformam a maneira como os alunos aprendem, tornando os momentos de estudo mais dinâmicos e envolventes.

Foi com essa ideia que a professora de Educação Física, Anália Aguiar, da Escola Municipal Maria Teresa Maciel, resolveu utilizar o Laboratório Didático Móvel para ensinar sobre a estrutura do corpo humano aos alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

Assim, a Rede Municipal de Ensino de Boa Vista conta com 92 laboratórios móveis distribuídos em 56 escolas urbanas, rurais e indígenas. Desde 2022, esses equipamentos têm transformado a sala de aula convencional em espaços de experimentação científica, ampliando as possibilidades de aprendizado por meio da prática.

Versatilidade pedagógica dos Laboratórios Didáticos Móveis

Segundo a professora, o uso do laboratório permitiu que os alunos visualizassem e compreendessem melhor a estrutura do corpo humano. “Eu sabia que o laboratório tinha recursos interessantes e solicitei autorização para utilizá-los em minha aula. Ao ver o esqueleto e os órgãos em 3D, os alunos ficaram muito mais interessados e envolvidos no conteúdo, tornando a experiência muito mais significativa”, explicou.

Os alunos também reagiram de forma positiva à iniciativa. Para Isadora Castro, de 7 anos, aluna do 2º ano, a aula se tornou ainda mais empolgante. “Achei muito legal, parecia que eu estava explorando um museu! Aprendi mais sobre o cérebro e os ossos do nosso corpo”, contou animada.

Do mesmo modo, Ricardo Fernando, também de 7 anos, destacou a descoberta que mais lhe chamou atenção. “Eu aprendi que o maior osso do corpo é o da perna e que o menor fica dentro do ouvido. Foi muito legal aprender desse jeito!”, disse.

Mais sobre o laboratório

Além disso, os kits adquiridos pelo município contêm 245 itens variados, incluindo tubos de ensaio, microscópios, modelos anatômicos, esqueletos humanos, mapas, bússolas, além de conjuntos voltados para jardinagem, primeiros socorros e até extintores de incêndio.

Esses recursos garantem que alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tenham contato com diferentes áreas do conhecimento de maneira lúdica e envolvente.

Assim, para garantir o melhor aproveitamento dos laboratórios, os professores passaram por capacitação específica e receberam materiais didáticos detalhados, incluindo um manual de instruções e acesso a uma plataforma com vídeos demonstrativos sobre práticas laboratoriais. Isso assegura que os educadores possam utilizar os recursos de forma eficaz, ampliando as possibilidades pedagógicas e proporcionando um ensino cada vez mais enriquecedor.

