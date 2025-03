Prefeito prestigia exposição ‘Por Elas’ e reforça importância de fortalecer o enfrentamento à violência de gênero

O prefeito Cícero Lucena prestigiou, nesta quinta-feira (20), a abertura da II Exposição ‘Por Elas: No Enfrentamento à Violência’, na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no bairro do Altiplano. O evento acontece dentro da programação especial da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM) em alusão ao Mês da Mulher, fruto de uma parceria com a Estação Cabo Branco e o Tambiá Shopping.

Na ocasião, Cícero Lucena reforçou a importância de fortalecer o enfretamento à violência contra a mulher e a reflexão sobre o tema. “Aqui é o chamamento para reflexão, com frases que muitas mulheres já escutaram ao longo da vida, umas mais agressivas, outras que são mais sutis. Mais uma vez a gente trabalha a conscientização de todos sobre a sua responsabilidade, para que a gente pare com essa agressão às mulheres. É fundamental que seja praticado, principalmente na rede de ensino, para formar o futuro das nossas crianças com essa consciência e com essa responsabilidade. Não é não, e nada de agressão!”, acrescentou.

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Virginia Veloso, ressaltou a importância de trazer a discussão em forma de exposição. “São frases impactantes, outras bem sutis, onde a mulher nem percebe que está sendo vítima de violência. Acho que vai ser bem importante para chamar atenção, para alertar as mulheres, para que não aceitem e, não aceitando, a gente está combatendo a violência à mulher”, ressaltou.

Juliana Dantas, secretária executiva da SPPM, evidenciou a necessidade de falar sobre violência psicológica, que é um dos focos da exposição. “Essa é a segunda exposição ‘Por Elas: No Enfrentamento à Violência”, que traz uma série de ilustrações com frases que configuram um tipo de violência de gênero que é muito silenciosa, que é a violência psicológica. Aqui na exposição, as mulheres, os homens que vierem visitar, vão poder ver e se identificar com uma série dessas frases que muitas de nós já ouvimos durante a vida, muitos homens já falaram sem perceber, mas que configuram uma forma de violência e ferem a mulher, o emocional, o psicológico, a autoestima”, colocou.

A juíza Graziela Queiroga, coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), destacou a importância da rede de proteção à mulher. “Trazer essa exposição com falas e com situações duras, impactantes, servem para a gente trazer realmente esse olhar, voltar esse olhar para a mulher, com mais cuidado, e entender que a gente não pode naturalizar condutas. Eu penso que é muito importante a gente parar para pensar e repensar determinadas condutas que a vida e o dia a dia, o cotidiano, acaba naturalizando, banalizando”, falou.

A curadora da Estação Cabo Branco, Amanda Costa, pontuou as exposições que estão retratando o Mês da Mulher. “Nós estamos com quatro exposições voltadas para as mulheres. É como se cada semana a gente fizesse uma reflexão diferente através das exposições. E a gente tem hoje uma exposição muito forte, muito reflexiva sobre as frases que nós escutamos. Eu acredito que todas as mulheres já escutaram essas frases um dia, de forma sutil”, enfatizou.