Prefeitura assina pacto com gestores escolares com foco na melhoria dos resultados dos índices educacionais

Uma educação de qualidade é capaz de transformar vidas, abrir caminhos e garantir um futuro de oportunidades. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Boa Vista, nesta quinta-feira, 20, deu mais um passo para o fortalecimento da Rede Municipal de Ensino, com a assinatura do termo de compromisso entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) e os gestores de 62 escolas municipais.

O objetivo dessa pactuação é implementar ações e estratégias que propiciem avanços no processo de alfabetização, na recomposição da aprendizagem e em especial nas ações pedagógicas preparativas para a realização do SAEB, que é um conjunto de exames aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para medir a qualidade do ensino e acompanhar o desempenho dos estudantes.

A avaliação é realizada a cada dois anos em escolas de todo o país. Desse modo, os resultados servem como base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

De acordo com a Prefeitura, a previsão é que o exame do SAEB seja aplicado no 4º trimestre deste ano. Provavelmente em novembro, para mais de 6 mil alunos do 5º ano do ensino fundamental. Para a secretária Consuelo Sales, o pacto é uma decisão que impacta não é o ensino, mas também os profissionais envolvidos.

“A nossa Educação já é uma referência dentro e fora do município. E esse ano a gente quer alcançar índices ainda melhores e nós vamos conseguir. Porque temos um grupo esforçado e dedicado em cada escola, e esse pacto vem para reforçar esse compromisso. Nós vamos alcançar a excelência, se Deus quiser”, disse.

Comunidade escolar unida!

A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC). Conforme a Prefeitura, o intuito é, sobretudo, melhorar os índices de aprendizagem, garantir melhor equidade na educação e reduzir a evasão escolar. Agora, a secretaria terá a responsabilidade de ofertar formação continuada para professores e gestores, fornecer suporte psicossocial, assessoramento pedagógico e acompanhar a frequência e taxa de aprovação dos alunos.

Além disso, será essencial, também, o engajamento da comunidade escolar, por meio de reuniões com as famílias e eventos que promovam a participação ativa dos alunos. Para o gestor da Escola Municipal Juslany de Sousa Flores, professor Sóstenes Almeida, a assinatura vai unir ainda mais as famílias ao trabalho desenvolvido nas escolas.

“Todas as escolas têm metas. Mas a principal é garantir que os alunos tenham autonomia e segurança de participar dessas avaliações”, falou.

Da mesma forma, a professora Eglaice Soares, gestora da Escola Municipal Jardim das Copaíbas, celebrou o momento junto aos demais colegas e reforçou que o compromisso garante diálogo, escuta e troca de experiências para alcançar melhores resultados.

“Eu amo o que faço. Ter momentos como esse nos fazem perceber que estamos fazendo um trabalho de excelência, buscando melhorar o que precisa e contribuir ainda mais com os alunos”, destacou.

