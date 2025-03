Sargento do Exército morre após atingir ciclista, perder o controle da motocicleta e bater contra árvore em Boa Vista

Foto: Reprodução/Instagram/Plantaorr



O sargento do Exército Brasileiro, Gerlan Fernandes, morreu na noite desta quinta-feira, 20, após um acidente na avenida General Sampaio, no bairro 13 de Setembro, zona Oeste de Boa Vista.

Conforme apurado pela reportagem, o militar perdeu o controle da motocicleta após atingir um ciclista que tentava atravessar a via no momento em que a vítima passava pelo local. Após a batida, Fernandes subiu no canteiro central e bateu contra uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a prestar os primeiros socorros, mas o sargento não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O ciclista teve uma fratura no braço esquerdo e laceração no rosto. Ele foi encaminhado para o Grande Trauma do Hospital Geral de Roraima (HGR).

Fonte: Da Redação