Secretaria da Saúde realiza curso de Ações Básicas em Vigilância Sanitária

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVS), está realizando o Curso de Ações Básicas em Vigilância Sanitária. O objetivo é capacitar servidores estaduais e municipais das secretarias de saúde para atuar na Vigilância Sanitária, além de proporcionar preparação posterior em um módulo prático específico (54h), conforme as diretrizes estabelecidas pela Deliberação 032/CIB/2024.

Na abertura, representantes do Núcleo de Descentralização, do Núcleo de Gestão da Qualidade e das gerências da DIVS deram as boas-vindas aos alunos. Foram apresentadas as expectativas para o curso, os tópicos que serão abordados, as ferramentas disponíveis na plataforma virtual e, ainda, foi oferecida uma aula inaugural sobre Gestão da Qualidade. As aulas teóricas da primeira turma serão realizadas até 7 de maio de 2025.

“O Curso é essencial para que os novos fiscais possam entender o contexto e a inserção da vigilância sanitária no estado, bem como a responsabilidade e a importância do seu trabalho para a população. O curso oferece ao aluno a oportunidade de aprender sobre o universo da vigilância sanitária, visto que esse conteúdo não é abordado na faculdade. Além disso, com as aulas práticas, eles têm contato com os produtos e estabelecimentos que irão fiscalizar, assim como com os tutores que já são fiscais, compartilhando, dessa forma, experiências”, explica Michele Vieira Ebone, assessora Técnica da DIVS.

O curso de Ações Básicas é realizado semestralmente e coordenado pelo NDVISA. Os módulos são elaborados por servidores da DIVS, com tutores da DIVS e das Unidades Descentralizadas de Vigilância Sanitária (UDVISA) do estado. O curso é oferecido na modalidade à distância, com carga horária total de 200 horas, e pode ser acessado pelos alunos por meio da plataforma Moodle EAD, em parceria com a Fundação Escola de Governo (ENA).

