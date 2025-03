SONORA – Polícia Militar reforça policiamento para final do Catarinense em Florianópolis

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) definiu o esquema de policiamento para a segunda partida da final do Campeonato Catarinense de Futebol, entre Avaí e Chapecoense. O jogo será realizado no próximo sábado, 22, no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva – Ressacada, em Florianópolis.

Apesar de o início da partida estar prevista para as 16h30, a PMSC atuará desde as primeiras horas do dia, com reforço no policiamento para garantir a segurança dos torcedores e a fluidez do trânsito, através do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), com o apoio local do Regimento de Polícia Militar Montada (RPMON – Cavalaria) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), além do efetivo policial do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O comandante do 1º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), coronel Dante da Costa Chierighini, destacou que o efetivo será mobilizado para prevenir conflitos e garantir a segurança de torcedores, jogadores e todos envolvidos no espetáculo:

