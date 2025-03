Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria unidades de saúde e educação nos vales do Rio Doce e do Aço

Relacionadas



O governador Romeu Zema cumpriu agendas em dez municípios das regiões do Vale do Aço e Vale do Rio Doce nessa sexta-feira (21/3). Foram realizadas vistorias e entregas nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento econômico e segurança pública, entre outras.

Em Engenheiro Caldas, ele vistoriou uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que teve as obras concluídas pela atual gestão, após serem paralisadas em 2014 por falta de repasse.

Nos anos de 2021 e 2022, o Governo de Minas realizou o pagamento de R$ 1,4 milhão para a retomada e término das obras da unidade de saúde, em maio de 2024. A UBS do tipo 1 já proporciona mais conforto e eficiência no atendimento à população que busca os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

























A secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Alê Portela, também participou da vistoria à unidade de saúde.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG



Estruturas de educação

Ainda no Vale do Rio Doce, Zema esteve na Escola Estadual Professora Maria Teixeira da Fonseca, em Tarumirim, onde se encontrou com estudantes, professores e representantes da comunidade escolar. Na unidade de ensino, foram investidos mais de R$ 370 mil em mobiliário, equipamentos desde 2019, além da renovação do parque tecnológico, que incluiu a entrega de desktops e notebook.

Ele conheceu as dependências da escola, que atende 417 estudantes dos ensinos fundamental, médio e profissional. Em 2024, a instituição também instalou pontos de wi-fi, facilitando o acesso à tecnologia para todos os alunos e servidores. Desde 2019, foram direcionados R$ 591 mil para manutenção e custeio da unidade.

Em Bugre, no Vale do Aço, o governador participou da inauguração do ginásio poliesportivo da cidade. A obra custou cerca de R$ 300 mil, verba de emendas parlamentares por meio de convênio com a Sedese. Lá, Romeu Zema entregou ao prefeito do município as chaves de um trator que será utilizado para o desenvolvimento da produção do campo.

Já em Fernandes Tourinho, o chefe do Executivo mineiro se encontrou com o prefeito e a população no centro da cidade. Na ocasião, foram entregues dois veículos de 50 lugares, destinados aos alunos da rede pública por meio de convênios do Programa de Fortalecimento das Escolas Municipais, com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG).

Uma retroescavadeira também foi entregue pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Os equipamentos somam R$ 1,3 milhão do governo estadual.

Liberdade econômica

Em São João do Oriente, o governador se reuniu com o prefeito, produtores rurais, empreendedores e lideranças locais, para assinatura do despacho governamental de adesão do município ao Minas Livre para Crescer, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). Em fevereiro, a cidade passou a ser uma das mais de 500 dentro do programa estadual de liberdade econômica e desburocratização do Estado.

Mais segurança para os mineiros

Em Ipatinga, o governador Romeu Zema anunciou a expansão do Emergência MG, serviço de acionamento das Forças de Segurança pela internet, para todo o estado. Ao lado da chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), delegada-geral Letícia Gamboge, ele também participou da solenidade de inauguração da nova sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga.

Zema também cumpriu agendas em Iapu, Sobrália e Dom Cavati. Ele encerrou os compromissos da sexta-feira em Alpercata. O governador de Minas falou com a população sobre os investimentos da atual gestão em saúde, educação, infraestrutura e segurança.