Com alegria e entusiasmo, projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista recebem novos integrantes

Foto: Divulgação Semuc



Um novo capítulo começa nos projetos e programas sociais da Prefeitura de Boa Vista. Nesta sexta-feira, 21, na Quadra de Futebol Society do Complexo Ayrton Senna, 319 jovens, adultos, crianças e idosos chegaram cheios de expectativas, prontos para aproveitar as oportunidades de aprendizagem e transformação no Dedo Verde, Cabelos de Prata, Rumo Certo, ArtCanto e Crescer.

Na ocasião, também ocorreu a recepção de novos estagiários.

Segundo a secretária Municipal de Gestão Social (Semges), Nathália Cortez, os projetos sociais funcionam como espaços de acolhimento. No local, é possível encontrar apoio, fazer novas amizades e realizar sonhos.

“A Semges visa reduzir os riscos sociais e fazer com que essas pessoas tenham um futuro de igualdade. A gente também trabalha com as famílias desses integrantes, fortalecendo os vínculos e as questões sociais de cada uma”, disse.

Os cursos e atividades oferecidos pela prefeitura, que vão desde oficinas profissionalizantes a atividades de geração de renda, culturais e esportivas, são pensados para prepará-los para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Do mesmo modo, todo, 54.726 pessoas são atendidas em projetos e programas sociais criados ou administrados pelo município.

Oportunidade de realizar sonhos nos projetos

Assim, para a Sara Costa, participar do Rumo Certo representa mais do que aprender uma habilidade nova para entrar no mercado de trabalho, é uma oportunidade de mudar a própria trajetória de vida. “Eu sou recém-chegada ao projeto. É muito gratificante ter a oportunidade que outras pessoas ainda não tiveram. É um sonho realizado e um marco na minha vida” contou empolgada.

Além disso, os novos integrantes são de diferentes bairros, com histórias e desafios únicos. Francisca Rodrigues, de 76 anos, e José Nascimento, de 77, que moram no Buritis, tinham então, o sonho de entrar no Cabelos de Prata há algum tempo, agora conseguiram. E não esconderam a felicidade.

“Chegou a nossa vez! Queremos conhecer novas pessoas, fazer amizades, porque quando a gente está nessa idade gostamos de conversar”, brincou José. “Como não saio muito de casa e tenho poucas amigas, estou feliz por estar aqui hoje. Me sinto pronta para fazer o que aparecer”, comemorou Francisca.

