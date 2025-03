Museu do Esporte de Guaratinguetá homenageia atletas no Mês da Mulher – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Doadores recebem reconhecimento público por sua contribuição ao fundo patrimonial do IFSP A Comissão de Implementação do GENE – Fundo Patrimonial do IFSP iniciou uma campanha de emissão de Certificados para os Doadores Instituidores. Até o momento, foram angariados R$ 29.386,20 por meio de 85 doações. “Precisamos divulgar e tornar o GENE conhecido, e com […]