Portland Trail Blazers x Boston Celtics ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (23/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Portland Trail Blazers x Boston Celtics hoje, HOJE (23) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Portland Trail Blazers x Boston Celtics: Livescore, Prévia e Onde Assistir (23/03/2025)

Neste domingo, Portland Trail Blazers e Boston Celtics se enfrentam pela temporada regular da NBA. A partida está marcada para às 23h (horário de Brasília), prometendo um duelo equilibrado entre duas equipes em boa fase.

Os fãs poderão acompanhar o livescore em tempo real e transmissões ao vivo pelas principais plataformas.

Retrospecto e Últimos Jogos

O Portland Trail Blazers vem de uma sequência impressionante, com quatro vitórias consecutivas. A equipe superou adversários como Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e Washington Wizards, demonstrando grande força defensiva e ofensiva.

Já o Boston Celtics também chega embalado, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe venceu recentemente o Utah Jazz por 121 a 99, consolidando-se como um dos favoritos ao título da conferência.

Últimos jogos do Portland Trail Blazers:

21/03/25 | Portland Trail Blazers 128 x 109 Denver Nuggets (V)

| Portland Trail Blazers 128 x 109 Denver Nuggets (V) 19/03/25 | Portland Trail Blazers 115 x 99 Memphis Grizzlies (V)

| Portland Trail Blazers 115 x 99 Memphis Grizzlies (V) 17/03/25 | Portland Trail Blazers 112 x 97 Washington Wizards (V)

| Portland Trail Blazers 112 x 97 Washington Wizards (V) 16/03/25 | Portland Trail Blazers 105 x 102 Toronto Raptors (V)

| Portland Trail Blazers 105 x 102 Toronto Raptors (V) 12/03/25 | Portland Trail Blazers 113 x 114 New York Knicks (D)

Últimos jogos do Boston Celtics:

21/03/25 | Utah Jazz 99 x 121 Boston Celtics (V)

| Utah Jazz 99 x 121 Boston Celtics (V) 18/03/25 | Boston Celtics 104 x 96 Brooklyn Nets (V)

| Boston Celtics 104 x 96 Brooklyn Nets (V) 15/03/25 | Brooklyn Nets 113 x 115 Boston Celtics (V)

| Brooklyn Nets 113 x 115 Boston Celtics (V) 14/03/25 | Miami Heat 91 x 103 Boston Celtics (V)

| Miami Heat 91 x 103 Boston Celtics (V) 12/03/25 | Boston Celtics 112 x 118 Oklahoma City Thunder (D)

Confronto Direto (H2H)

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Boston Celtics venceu todos os duelos, demonstrando superioridade nos confrontos recentes. O último jogo entre eles terminou com vitória dos Celtics por 128 a 118.

Últimos confrontos diretos:

05/03/25 | Boston Celtics 128 x 118 Portland Trail Blazers

| Boston Celtics 128 x 118 Portland Trail Blazers 07/04/24 | Boston Celtics 124 x 107 Portland Trail Blazers

| Boston Celtics 124 x 107 Portland Trail Blazers 11/03/24 | Portland Trail Blazers 99 x 121 Boston Celtics

| Portland Trail Blazers 99 x 121 Boston Celtics 17/03/23 | Portland Trail Blazers 112 x 126 Boston Celtics

| Portland Trail Blazers 112 x 126 Boston Celtics 08/03/23 | Boston Celtics 115 x 93 Portland Trail Blazers

Onde Assistir Portland Trail Blazers x Boston Celtics?

Os fãs de basquete poderão acompanhar a partida ao vivo por meio das seguintes opções:

Plataformas de apostas como Betano, Bet365 e Estrelabet, que transmitem jogos da NBA para usuários cadastrados e com saldo na conta.

: , que transmitem jogos da NBA para usuários cadastrados e com saldo na conta. NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga, com transmissão de todos os jogos ao vivo.

Odds e Palpites para o Jogo

As casas de apostas apontam favoritismo para o Boston Celtics, que tem um retrospecto superior contra os Blazers e vem de ótimos desempenhos.

Betano.br: Portland Trail Blazers: 3.80 Boston Celtics: 1.25



Palpite: Vitória do Boston Celtics

Com um time mais consistente e um histórico recente de bons resultados contra os Blazers, os Celtics chegam como favoritos. No entanto, a boa fase do Portland pode tornar o confronto mais equilibrado do que as odds sugerem.

Acompanhe o livescore e todas as estatísticas do jogo em tempo real!