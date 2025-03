Presidente da Fesporte visita a sede da Confederação Brasileira de Surf

O presidente da Fesporte, Jeferson Ramos Batista e o presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), Teco Padaratz, realizaram reunião nesta sexta-feira, 21, na sede da entidade localizada na Praia Mole, em Florianópolis. Na pauta da reunião, a aproximação da Fesporte com CBSurf, entidade que administra a modalidade no Brasil e a eventual presença do estado como palco de grandes competições como aconteceu ao longo da história.

A Confederação Brasileira de Surf realiza grandes eventos em seu calendário nacional como etapas do Dream Tour, considerada a divisão de elite do surf brasileiro, a Taça Brasil, competição para atletas da categoria máster, eventos direcionados ao Parasurf, entre alguns outros.

A entidade é responsável também por formar as seleções brasileiras que representam o país em eventos mundiais como os Jogos Olímpicos e o ISA Games, realizando pela International Surfing Associatian (ISA).

Na última edição dos jogos olímpicos em Paris, Santa Catarina esteve representada no maior evento esportivo do planeta pela catarinense Tainá Hinckel, nativa e representante da Guarda do Embaú, em Palhoça (SC), fato reverenciado pelo presidente da Fesporte, Jeferson Ramos Batista.

“Bastante importante ver de perto como estão as atividades da Confederação Brasileira de Surf localizada aqui na capital do estado e capitaneada por um presidente que tem história nessa modalidade. A Fesporte acredita no surf catarinense e no trabalho em união com a própria Federação Catarinense de Surf e a Confederação Brasileira de Surf temos muito a crescer”, conta Jeferson.

Tainá Hinckel

“Penso que a presença da Tainá Hinckel representando todo o nosso estado em uma edição de jogos olímpicos foi algo marcante e vamos trabalhar para quem sabe no futuro voltar a ter representantes de Santa Catarina nos maiores eventos de esporte do mundo”, complementa.

