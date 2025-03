SONORA – Programa SC Bem Mais Simples avança e chega a mais de 150 municípios catarinenses

Posted on

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com apoio do SENAC, realizou entre os dias 03 a 07 de junho o curso de Cortes e Cocções de Peixes e Frutos do Mar no Distrito Águas do Miranda, como parte do Programa de Qualificação para o Turismo, previsto dentro […]