Agência Minas Gerais | Minas Gerais oferece consulta on-line de Guias de Trânsito Animal para reforço da segurança agropecuária

A consulta on-line da autenticidade das Guias de Trânsito Animal (GTA) está disponível neste link para produtores e transportadores em Minas Gerais. A ferramenta do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) fortalece a segurança sanitária, melhora a rastreabilidade dos rebanhos e aumenta a transparência no controle do transporte animal no estado.

A ferramenta, acessível a qualquer cidadão, contribui de forma direta para a defesa agropecuária, ao permitir que o transporte de qualquer espécie animal seja verificado em tempo real, conferindo mais segurança ao setor e transparência às ações do estado.

Toda carga animal que circula em território mineiro deve estar acompanhada da GTA, o documento oficial que atesta a regularidade sanitária dos animais transportados.

Com a possibilidade de consulta on-line, por meio deste link ou no site do IMA, o usuário é direcionado ao Sistema de Defesa Agropecuária de Minas Gerais (Sidagro).

Basta informar o número, a série e o código de barras do documento para confirmar sua autenticidade, sem necessidade de senha ou cadastro.

A tecnologia, além de reforçar a rastreabilidade dos rebanhos e a segurança sanitária, fortalece o combate às fraudes e promove a transparência nas atividades agropecuárias.

“Ao permitir que qualquer pessoa verifique a autenticidade da GTA e conheça a procedência do rebanho, o governo mineiro demonstra seu compromisso com a sanidade animal, a proteção das estradas e o fortalecimento da cadeia produtiva”, destaca Rogério Soares, coordenador do Núcleo de Operações Fiscais do IMA.

Integração com sistema nacional

Outro ponto de destaque é a integração do Sidagro à Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA), ferramenta pública federal informatizada de integração de sistemas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A conexão permite que todas as GTAs emitidas no estado sejam automaticamente compartilhadas com a base nacional, integrando os sistemas entre os estados e possibilitando a consulta diretamente nessa plataforma. Da mesma forma, GTAs emitidas em outras unidades federativas podem ser conferidas nos sites dos órgãos de fiscalização de origem.

Resultados comprovados

A eficiência da consulta on-line já foi comprovada. Durante uma ação de fiscalização em um evento pecuário em Uberaba, técnicos do IMA identificaram 78 animais transportados com GTAs adulteradas.

A verificação digital permitiu a contenção imediata dos animais, evitando potenciais riscos sanitários para rebanhos mineiros e de outros estados. Casos como esse reforçam a importância de ferramentas tecnológicas, que trazem resultados concretos e ampliam a capacidade de proteção do setor.

Cuidado com a sanidade agropecuária

O trânsito de animais representa um alto risco para o setor, por tratar-se de um meio de disseminação de doenças que podem comprometer rebanhos inteiros, afetar a economia mineira e gerar prejuízos sanitários em larga escala.

Por isso, a GTA é tão importante, funcionando como um instrumento de controle que protege não só os rebanhos, mas também a credibilidade da agropecuária estadual.

Manter o controle sanitário eficiente também depende da atualização dos dados de rebanhos, que deverá ser realizada entre maio e junho de 2025. A ação é fundamental para subsidiar estratégias de defesa agropecuária e, conforme prevê a Portaria nº 2.227/2023, os produtores que não atualizarem suas informações dentro do prazo ficarão impedidos de emitir a GTA após o período estipulado.