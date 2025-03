Nadadores brasileiros ganham mais ouros na World Series em Barcelona

Por MRNews



O sábado (22) foi de vitórias para o Brasil na etapa de Barcelona da World Series, o circuito mundial de natação paralímpica.

Mariana Gesteira (foto), atleta da classe S9 (limitações físico-motoras), foi ouro nos 100 metros costas, enquanto Gabriel Araújo, o Gabrielzinho (foto), da S2 (deficiências físico-motoras), subiu ao lugar mais alto do pódio nos 150 metros medley.

Diferentemente de outras competições, em que os atletas são separados por classe, na World Series, nadadores com diferentes tipos de deficiência competem juntos e a classificação final é definida ao se juntar o tempo registrado na piscina ao Índice Técnico da Competição (ITC).

Nos 100 metros costas feminino, Gesteira ficou em primeiro com o tempo de 1min10s11 e 1.014 pontos. A nadadora do Rio de Janeiro nasceu com Síndrome de Arnold-Chiari, que afeta a coordenação e o equilíbrio.

Na mesma prova, Carol Santiago, da classe S12, para atletas com deficiência visual, fez 1min10s00, mas registrou 887 pontos, terminando na sexta colocação.

Mariana Gesteira já havia conquistado a prata nos 100 metros livre em Barcelona.

Já Gabrielzinho chegou ao segundo ouro na cidade espanhola – havia vencido os 100 metros livre – ao terminar os 150 medley com 3min22s25 e 1.054 pontos.

Em Barcelona, além dos dois ouros, Gabriel soma dois bronzes, nos 200 metros livre e 50 metros costas.